¿Feministas contra la justicia?

El juez Carretero se siente víctima de la presión mediática, tras publicarse sus preguntas a Elisa Mouliaá. Ha acabado con más de 13.000 quejas en el Consejo General del Poder Judicial. Estos días se ha señalado mucho a las «feministas» (así, de forma vulgar, como si no fuesen víctimas, abogadas, psicólogas o juezas) porque, dicen, la reacción por las preguntas del juez provocan odio a los hombres y afecta a las mujeres, que ya no querrán denunciar.

Ante quienes sostienen todo esto, dejo estas preguntas. ¿Qué responden ante al artículo 436 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que sostiene que el juez «dejará narrar sin interrupción los hechos y solamente le exigirá las explicaciones complementarias necesarias»?

¿Qué responden ante la Asociación de Mujeres de Juezas, que ha exigido que se garantice un «trato adecuado» a las víctimas en los juzgados y llama a que «el comportamiento de los jueces y juezas se adecúe a los estándares que ellos mismos han fijado»?

¿Qué responden cuando un magistrado como Joaquim Bosch sostiene que hay que «escuchar» a quien declara y que eso «es incompatible con estar interrumpiendo continuamente», además de que «la ley indica que no se pueden plantear preguntas capciosas, tendenciosas o sugestivas, es decir, no se puede llevar a un declarante a que conteste lo que el juez desea que conteste»?

¿Qué responden ante una jueza de violencia de género, como Lara Esteve, que insiste en que «no debe cortarse el desarrollo espontáneo de la declaración»?

¿Qué responden ante el exmagistrado Torres, cuando dice sentirse «abochornado» tras esas imágenes y reconoce «que no entiende la finalidad de algunas preguntas»? ¿Qué responden ante la guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia, actualizada en 2022, cuando recoge en los puntos 5, 6, 8 o 12 advertencias para no caer en maltrato institucional o en no cuestionar a las víctimas, porque ocasiona «dejar de confiar en la única salida que quedaba a las víctimas, que era denunciar»?

¿Qué responden ante los protocolos no aplicados? ¿Van a decir que todos estos protocolos están de adorno, que la ley se inventa lo que pide y van a llevar la contraria a otras juezas o jueces de este país que advierten de mala práctica? ¿Va a negar a todos sus compañeros y compañeras? ¿O van a dejar de hacerse las víctimas, van a dejar de señalar a feministas o a compañeras periodistas que informan documentadas, van a dejar de echar balones fuera, van a dejar de decir que estamos en contra de los hombres cuando lo que pedimos es cumplir la ley?

Ya está bien. Estamos hartas de que se desvíen los debates con argumentos inventados para estigmatizar al feminismo. El resumen es sencillo. Que no estamos contra la justicia, sino de quien no cumple con lo que la misma justicia indica. Que hay periodistas y judicatura de la vieja escuela y periodistas y judicatura informada, actualizada y con cursos de formación realizados. Y ese es el fondo. El resto es machismo, por si quedaban dudas.