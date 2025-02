La ficción, que tanto me ha dado, me ha fallado en dos elementos muy formativos: ni las arenas movedizas son un riesgo tan real, como señalan los comentaristas de mi generación que las vieron en los dibujos como enorme amenaza; ni existe una verdadera prevención de llevar un complejo sistema de grabación pegado a la barriga, que puedan descubrirte abriéndote los botones en medio de la cena. Nadie quería ser grabado y ahora se asume que en cualquier momento lo estamos siendo, e incluso, lejos del original secreto, se advierte en carteles buenrolleros que ya que te están grabando, sonrías. La total desconfianza del prójimo y su sinceridad, sea quien sea, genera individuos paranoicos que lo graban todo, con afán de documentar la verdad o lo que lo parece. Ni una denuncia ya sin su colección de audio y vídeo, que se invoca como un evangelio, aunque en la práctica puede haber tanta mentira en una grabación como se desee: mentira y verdad se graban igual. Lleva cada ciudadano en el bolsillo un dispositivo de espionaje magnífico, que permite grabar fácil y casi infinitamente, y que al mismo tiempo sirve para ser espiado por el fabricante. A nadie le importa gran cosa ser grabado en calles y tiendas y gasolineras y durante la elaboración de mapas. Gran parte del uso de internet consiste en ver grabaciones filtradas para escarnecer al que sale en ellas, gratuitamente y hasta con cierto punto moralista: así prevengo, así aprenden, etc. Querríamos ciertos datos de juicio tatuados en la frente. Ni grandes dictaduras operaban con esta fluidez y aplauso.

Hasta que un día te toca.