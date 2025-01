El próximo ‘Año Góngora’

Hay que felicitar a los que se han volcado en el ‘Año Julio Romero de Torres’ con exposiciones y actividades, como el Concurso de Pintura Rápida que organizó Diario CÓRDOBA junto al Ayuntamiento o exposiciones tan magníficas como la d Museo Romero de Torres, Vimcorsa, el Archivo Histórico... Cada iniciativa ha sumado y conseguido no solo rescatar al pintor de los topicazos costumbristas (e incluso políticos) que habían atenazado su legado, poniendo en valor aspectos como la modernidad del artista en su época y hasta hoy en día o su compromiso y denuncia social abordando temas como la prostitución. Un buen año, pues, para Córdoba y para que los cordobeses pudieran reflexionar sobre sí mismos, sus virtudes, sus verdades, sus potencialidades...

Digo todo esto porque ya he oído a responsables municipales hablar de la oportunidad que se abrirá también con el cada vez más cercano 400 aniversario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Hace casi un siglo, Sevilla, con ese arte que hay que admirar y envidiar de hacer suyo todo lo bueno, sea o no sea sevillano, celebró en el Ateneo un homenaje a Góngora tan sonado que dio nombre a la Generación del 27, la de Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre, García Lorca, Emilio Prados, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Alberti, León Felipe, Miguel Hernández... Y si salen como Dios manda los planes que se están fraguando, y en los que toda la ciudad debería implicarse, Córdoba vivirá un 2027 que (y así es de ambiciosa la cosa) nada tendrá que envidiar a aquella candidatura a la capitalidad cultural europea frustrada del 2016, con la ventaja de que todo lo que se haga y se consiga estará en nuestras manos y no dependerá de lo que decida un tribunal más o menos arbitrario.

Un 2027 con el que empezar a soñar y que reivindique no solo el pasado sino el futuro de la ciudad y su provincia desde la cultura y la sociedad, que aspire a volver a dar nombre a una nueva generación de escritores y pensadores de España, que ponga a Córdoba aún más como referente artístico e histórico universal y que sirva para la autoestima de los cordobeses y para la defensa de valores como el arte, la poesía, el pensamiento, la convivencia o el rechazo a todo odio... Con la salvedad de Francisco de Quevedo, claro, otro genio del Siglo de Oro pero con el que el cordobés se llevó a muerte. Que no digo que don Luis fuera perfecto, aunque sí debemos soñar con que el ‘Año Góngora’ lo sea.