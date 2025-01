El Alma Desnuda

En el crepúsculo de una era dominada por la soberbia cientifista y el triunfalismo materialista, la espiritualidad resurge como un espectro atormentado, evocando el eco de un Edén perdido. La humanidad, extraviada en un laberinto de circuitos y pantallas, intenta reencontrar el sentido mediante un retorno a prácticas ancestrales como el mindfulness o la meditación trascendental. Mas no nos engañemos: este repentino fervor espiritual, tan sonoro como fatuo, no es más que el fruto marchito de una civilización que ha arrancado al alma su raíz.

¿No es acaso irónico que el ser humano, habiendo erigido un Olimpo tecnológico que rivaliza con las más audaces fábulas prometeicas, se halle hoy despojado de aquello que lo engrandece? Como si de un nuevo Tántalo se tratara, nos hemos abocado a una sed espiritual insaciable, rodeados de arroyos digitales que prometen, pero nunca sacian. Y así, nos entregamos a un sucedáneo de trascendencia que no pretende conectar al hombre con la eternidad, sino apenas ofrecerle un consuelo inmediato para su desasosiego.

No es de extrañar que esta «resurrección espiritual» esté impregnada de las miasmas del consumo. Es un ritual privado de éxtasis, vendido en cursos online y apps de meditación, cuya promesa de serenidad no es más que una «calma chicha» -en términos de Kierkegaard- que ensordece el grito profundo del alma por redención. Si Plotino ascendía al Uno mediante el desapego, nosotros descendemos a la trivialidad mediante el «me gusta», con una liturgia que confunde la paz interior con el narcisismo zen.

En la cultura de lo instantáneo, en la que “el ahora” se ha impuesto como tirano, hemos olvidado lo que Chesterton llamaba «la alegría de las cosas eternas». Paradójicamente, nuestra ansiedad por reconectar con lo eterno está guiada por un afán consumista: lo divino se empaqueta en ofertas épicas de fin de semana y se mercadea como se haría con una dieta milagrosa.

Quizá en este retorno malogrado resuene la más amarga de las verdades: que el hombre moderno, tan ufano en su autosuficiencia, teme enfrentarse a lo absoluto. En su huida del Dios de las catedrales, ha buscado refugio en deidades anodinas que no le exijan arrodillarse ni pronunciar palabras de expiación. La espiritualidad contemporánea, desprovista de profundidad teológica, apenas alcanza para calmar las aguas embravecidas de un corazón que languidece en la superficie.

¿Qué nos queda, entonces, sino volver la mirada hacia los textos sagrados que un día inspiraron a nuestras almas? El éxodo moderno hacia la espiritualidad es, en el mejor de los casos, un camino hacia la penumbra si no se funda en la sed de lo trascendente. Mientras no comprendamos que lo sagrado no puede ser manufacturado, nuestra búsqueda será una eterna caída hacia el abismo del desencanto.

*Mediador y escritor