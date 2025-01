Zuckerberg necesita collejas

No se veía un cambio radical tan sorprendente desde el capítulo final de Betty la fea. Mark Zuckerberg, el dueño de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger Live y Threads), ha mutado de eterno adolescente a cuñado en solo un mes. Así que le ha dado tiempo de quitarse la camiseta de rigor y enfundarse un traje para asistir a la toma de posesión de Donald Trump en Washington, evitando desentonar con el resto de palmeros tecnológicos que acompañan al nuevo presidente de Estados Unidos en el retorno del país a las cavernas. De todas las anécdotas acaecidas en tan histórico momento ha hecho fortuna un vídeo en el que el joven millonario mira sin disimulo y con gesto pillín el escote de Lauren Sánchez, novia del propietario de Amazon, Jeff Bezos, sentada a su lado. Si a alguien le ha extrañado no será a Joe Rogan, alma del podcast más escuchado del mundo con once millones de oyentes, famoso por sus opiniones ultraconservadoras sin filtros y sus entrevistas, que él llama conversaciones, a corazón abierto con señores que tanto reniegan de las vacunas como injurian a una raza determinada o refieren la presencia de extraterrestres entre nosotros. En su programa, Zuckerberg ya ofreció una serie de pistas sobre la conversión que ha experimentado hacia una nueva masculinidad más cercana a la del tipo aquel que tomó el Capitolio tocado con unos cuernos de bisonte. Arrepentido, pues en su opinión el ámbito empresarial norteamericano ha padecido una especie de «castración» durante años. «Tener una cultura que celebre la agresión un poco más tiene sus propios méritos, ha sido una experiencia positiva para mí quedar con mis colegas y pegarnos un poco», explicó sobre su nueva afición a las artes marciales y distintas modalidades de lucha.

Nunca una crisis de los 40 quedó mejor documentada, pobre hombre. El inventor de Facebook ya no quiere millones de amigos sino auténticos bros rebosantes de testosterona que se saluden con una colleja o un agarrón de huevos. Adiós a los gafotas enclenques que desperdician horas interminables programando con sus ordenadores en el garaje de su padre, ahora toca colgar allí un saco de boxeo. Criado con tres hermanas y padre de tres hijas con su (todavía) mujer Priscilla Chan, a la que conoció en la universidad, Zuckerberg está harto de bragas, peluches y sentimientos. Sueña con el holograma de un compadre producido por inteligencia artificial con el que intercambiar los últimos resultados del fútbol y quedar a darse una paliza virtual.

El pletórico CEO de Meta-morfosis considera que el trato amable está tan sobrevalorado como la verdad; ya se ha cargado a los responsables de verificar los contenidos que circulan por las redes sociales de su propiedad y ahora irá a por quienes han «debilitado la cultura empresarial» con sus chorradas buenistas. Que se preparen los sofisticados trabajadores de Silicon Valley.

La revelación trumpista de su jefe les va a pinchar la pelota de pilates en la que se sentaban y van a tener que buscarse una silla como Dios manda. Igual una de cowboy encima de un toro mecánico, y el que se caiga será despedido. Me veo a Mark Zuckerberg colgando calendarios de mujeres en topless en sus oficinas, montando timbas de cartas en las salas de yoga y retirando las mesas de ping pong para poner un tatami de judo. Se acabaron los demócratas, los baños unisex y el feminismo, por este orden.

*Periodista