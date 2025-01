Cuando llega una racha mala se dice que se va «cuesta abajo» y «sin frenos», pero ¿por qué? Si en realidad las complicaciones hacen que el mundo se transforme en una gran cuesta arriba, cada vez más inclinada. Hace ya tiempo que habito una realidad repleta de cuestas arriba. No sé si empezó con el dolor, pero estoy segura de que el camino se volvió más empinado hace un año cuando me separé. Ahora me parece que hace media vida de ello pero no hace tanto estaba rotundamente sola viendo venir las tempestades por todos lados sin llegar casi a levantar suficientemente la cabeza como para no ahogarme entre batalla y batalla.

Convivir con el que ha sido uno de tus mayores amores, tu marido, mientras ambos asistís a la destrucción mutua y la del otro al mismo tiempo es tremendamente doloroso y asfixiante, desgarrador, supurante. Es desangrarse poco a poco mientras participas también de la caída de la otra persona amada. Una explosión radiactiva a cada rato por el pasillo. Una vez que conseguís despegar vuestras vidas, llega el increíble desafío de aprender a hacer todo de nuevo con una parte del cuerpo amputada, que duele, aunque ya no esté.

Otros artículos de Ana Castro El cuerpo en guerra Los inquilinos El cuerpo en guerra Entre el dolor y la nada El cuerpo en guerra Creer

Pensé que cuando tuviera experiencia en todo de manera individual, sola, la cuesta se suavizaría, pero parece que no, porque tras cada prueba que supero llega una mayor. Y así ‘in crescendo’. Me pregunto si algún día esto parará, si cesará el incremento de la inclinación, pero no lo parece. A cada problema o reto le sucede otro y después otro más y casi no hay espacio entre ellos para tomar aliento, gritar para liberar tensión, llorar para desahogarse o cualesquiera respuesta con la que nuestro cuerpo reaccione.

Intento no olvidarme de respirar, que es lo fundamental cuando una camina cuesta arriba, que se oxigenen los músculos para contar con energía. Pero esta sensación de asfixia, de colapso allá donde dirija la mirada. No se trata del divorcio que dejé atrás, sino de la soledad ante toda decisión, de vivir a la intemperie del alma con el corazón deshabitado. Y, en estas circunstancias, cada pequeño desajuste desencadena un vendaval, una tormenta: una amistad perdida, un libro que no llega a encajar en ningún lado, no llegar a fin de mes, un nuevo desamor, tener que buscar una otra vivienda... Qué rapaz la supervivencia cuesta arriba. ¿Ayudaría dar un salto lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la cuesta? Quién sabe. Puede que lo pruebe. A lo mejor consigo bajar un poquito la inclinación y en esto de vivir cada centímetro cuenta.