'Distinguir' vs. 'tergiversar'

Según el DLE, ‘investir’ consiste en ‘conferir una dignidad o cargo importante’, como en ‘Lo invistieron Presidente’. Sinónimos de este verbo serían ‘conceder’, ‘conferir’, ‘envestir’, ‘honrar’, ‘otorgar’, ‘proclamar’ o ‘ungir’.

Aunque no se especifica en la definición, se entiende que la ‘dignidad’ o ‘cargo’ en cuestión se atribuyen a una persona por parte de terceros. Ahora bien, no hay impedimento gramatical ni de otro tipo para que alguien se ‘conceda’ a sí mismo determinado título, se ‘confiera’ un derecho, se ‘envista’ -que no ‘embista’- con galones inventados, se ‘honre’ por encima de todas las cosas, se ‘otorgue’ un poder, se ‘proclame’ vencedor de unos comicios, o se ‘unja’ como el salvador del pueblo. Quien altera la realidad extralingüística desconoce a menudo los significados de las palabras de un código que no domina. Así, suele confundir ‘investir’ con ‘invertir’, pues el primero recuerda al inglés ‘to invest’, que en esa lengua significa lo que en la nuestra expresa el segundo. En efecto, ‘invertir’ quiere decir en español ‘emplear, gastar, o colocar un caudal’ –con los sinónimos ‘asignar’, ‘dedicar’, ‘destinar’, ‘emplear’, o ‘gastar’–, o bien ‘cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de las cosas’. En este último caso, serían afines los vocablos ‘alterar’, ‘cambiar’, ‘mudar’, ‘trastocar’, ‘trocar’, o ‘tergiversar’.

Para realizar esta última acción, no se requiere el dominio del que precisamente carecen quienes se ‘conceden’, se ‘confieren’, se ‘envisten’, se ‘honran’, se ‘otorgan’, se ‘proclaman’, o se ‘ungen’ a sí mismos, ‘asignando’, ‘dedicando’, ‘destinando’, ‘empleando’ y, en definitiva, ‘gastando’ lo de los demás. Es difícil distinguir las palabras, pero fácil tergiversarlas.

Suscríbete para seguir leyendo