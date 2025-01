Ajedrez en vaqueros

Alekhine, el mítico campeón mundial de ajedrez, tuvo una gira por España en los años cuarenta, que incluyó ciertas exhibiciones en Córdoba. Jugó partidas simultáneas en el Círculo de la Amistad, y en las fotos aparece perfectamente vestido, elegante, siempre con corbata y peinado como un actor de Hollywood. En la foto de su muerte en Estoril, como dormido ante los platos y su tablero, lleva corbata. Me encanta el ajedrez clásico, el de los interminables torneos en balnearios y los maestros trajeados y excéntricos pidiendo visados para viajar. La cosa es que a Alekhine, para las simultáneas -me han contado- había que meterlo antes en un baño con hielo, porque arrastraba borracheras tremendas de anís. La primera vez que fui a un torneo, años 90, los jugadores iban en camiseta. De hecho, la aspiración era que te dieran el chandal de una federación o el polo del campeonato de España. Cierto que seguían viéndose grandes maestros, en torneos internacionales, con traje y corbata. Cuando esos maestros jugaban aquí, iban en camiseta también.

Hace cosa de un mes, Carlsen -el mejor jugador del mundo, y tal vez de la historia- fue sancionado por jugar en vaqueros en el campeonato del mundo de ajedrez rápido. Al final se salió con la suya, pero perdió un par de puntos. ¿Qué hacer? El ajedrez moderno es más correcto, desde luego, pero me va pareciendo más y más aburrido y más y más vulgar. Mi colega Álvaro Rioboo, ajedrecista muy duro, me dijo una vez hablando de esto que no hay jugadas bonitas o feas sino correctas o incorrectas. Lástima que casi siempre la belleza esté en los errores.

*Abogado