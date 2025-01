El vídeo de la pelea

El caso es que Lamine Yamal marca otro gol y el muchacho, tumbado en el sofá, suelta un turbio exabrupto con esa voz torcida que se le ha puesto, moromierda, vuélvete a la patera, algo por el estilo. Su padre le pide otra vez que haga el favor de no hablar así de nadie, a ver cuándo has oído tú que yo diga esas cosas, Juan David, pero él pasa bastante de los rollos de su padre, todo el puto día chapando oreja. Más o menos como el calvo de Filosofía, que entró el primer día de clase queriendo ir de guay, venga chavales, vamos a hacer un debate para que veáis que esta asignatura tiene mucha relación con las cosas que pasan en la calle, vamos a dialogar sin miedo. Eso dijo. Que se expresaran sin miedo. Pero cuando el muchacho y sus colegas, sobre todo el Largo, que es una máquina poniéndose fino, empezaron a tirar cable, el calvo ya empezó a recular, que eso de las feminazis y del hembrismo y de las denuncias falsas no era hablar sin miedo, sino hablar sin conocimiento y sin base argumental, a lo loco, chavales, estáis hablando a lo loco, vamos a dejar el debate por hoy. Se rajó. El calvo se rajó. La verdad es que se la liaron un poco al hombre, pero en fin, ¿no querías que habláramos sin miedo? Pues ahí lo llevas, chaval, a nosotros no nos vengas con el cuento como en los talleres y en las charlas que parecen catequesis.

Al muchacho le mola el pensamiento valiente, el de todos esos youtubers a los que sigue en las redes y que desmontan las mentiras y las conspiraciones sobre las que el sistema está construido, esos tiktokers que dejan claro el método para acabar fácilmente con tanta paguita y tanto okupa, esos creadores de contenidos sin complejos que su padre dice que son unos impostores porque no tienen formación de verdad, ¿no ves que lo único que tiene son músculos y ganas de hacerse notar?

Y es que lo único que hace su padre cuando al muchacho le toca en su casa es cortarle el rollo, todo el día Juan David esto y Juan David lo otro, venga a llamarlo Juan David sabiendo el coraje que le da que lo llame Juan David. Como el otro día, el día que discutieron y el muchacho se tuvo que ir de casa dando un portazo porque la criatura ya no podía más, el día que se estaba descojonando viendo el vídeo de la pelea de sillas volando y ultras corriendo en la Plaza del Moreal, qué guapo hermano, el día en que el padre se empeñó en que le diera el móvil porque lo único que quiere es amargarle la vida, te lo digo de verdad bro, eso es lo único que mi padre quiere, amargarme la vida.

*Profesor