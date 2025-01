«Companys, si sabeu/on dorm la lluna blanca,/digueu-li que la vull/però no puc anar a estimar-la,/que encara hi ha combat.» (Compañeros, si sabéis dónde duerme la luna blanca, decidle que la quiero pero no puedo ir a amarla, que aún hay combate)

Esta canción de Lluís Llach (abril 1974) me vino a la cabeza según iba por la calle pensando en los temas del próximo artículo. Me vino con su música, tan nostálgica. Y pensé que me gustaría hablar del mar, del silencio, del aire. Pero tengo que hablar del ruido, de las tragedias. Y volveré a oír el Viaje a Ítaca buscando consuelo en la música.

Llevo meses queriendo hablar de Sudán porque es injusto el olvido de esta guerra terrible, inseparable de las reservas de oro que tiene. Pero tendría que hablar también de la República del Congo y el expolio de los minerales que nos permiten usar nuestros teléfonos, y, una vez más, tengo que volver a Gaza. Y ¿de qué hablo? ¿Del informe de Amnistía Internacional que certifica, con una investigación rigurosa, el genocidio? ¿Del alto el fuego que tenemos que celebrar, inevitablemente, aun sabiendo las trampas que oculta?

Y en este revoltijo de artículo que estoy armando, tengo que acordarme de China, a la que otros años dedico un monográfico. En este mes de enero, al igual que no puedo amar la luna, solo puedo dedicarle dos renglones, un poco antes del Año Nuevo Chino, para recordaros, recordarme, que China no es TikTok sino Ilham Tohti, Zhan Zhan, Jimmy Lai, Sophia Huang Xueqin, Wang Jianbing. Buscad estos nombres.

Y ya he agotado mi espacio pero «I si un trist atzar/ m’atura i caic a terra/ porteu tots els meus cants/

i un ram de flors vermelles/ a qui tant he estimat...» (Y si un triste azar me detiene y doy en tierra llevad todos mis cantos, y un ramo de flores rojas, a quien tanto he amado...).

*Activista de Amnistía Internacional