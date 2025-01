Habrán oído y leído últimamente, según distintos grados de formación, intención y cociente intelectual -como siempre-, sobre la conformidad con una acusación para evitar un juicio, esto es, llegar a un acuerdo con la fiscalía. Se da a diario y es un resultado habitual en distintos momentos del proceso: normalmente, cuanto antes se produce, más beneficios reporta. A cambio de reconocer los hechos, se acepta una calificación más benévola o una pena más baja o ambas cosas. Puede tratarse la conformidad con antelación, pero también en la misma sala: en este caso, casi siempre, los jueces se levantan para no presenciar la conversación. Plantear la conformidad no supone en absoluto reconocer los hechos. Es tantear las ventajas que tendría reconocerlos. Si un alumno puede sacar un diez si hace el examen, pero también suspenderlo, y le ofrecen un cinco sin examinarse, ¿entenderíamos su conformidad? ¿Por preguntar por la nota sin examen está descartando examinarse para el 10? Si pacta, eso sí, no podrá luego decir que tuvo sobresaliente.

La decisión es un cálculo: sopesar si merece la pena el riesgo de una condena mayor a cambio de la expectativa de absolución o menor pena. Se puede ser perfectamente inocente y salir condenado, y al revés. Es una de las posibilidades del sistema y la que lleva a un inocente a conformarse. También las acusaciones pactan. Y también, ciertas cuestiones, se resuelven mejor en la libertad de un pacto que en la rigidez de una vista. El problema es someter a la vista general lo que debe quedar reservado, como no se operaría un intestino al aire libre.