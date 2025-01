Frío verdadero

El frío son las lágrimas de los pobres. El frío es la piel de los pobres, las manos de los pobres, los huesos de los pobres. El frío no es esa sensación que nos hace abrigarnos y acercarnos al brasero. El frío no es ese temblor, no; el frío es esa cuchilla de hielo directa al corazón, al saber que no existe ni hogar ni lugar para evitarlo. El frío es la mansión que le vamos construyendo a nuestros pobres cada vez que derrochamos calefacción en un organismo público, cada vez que dejamos una puerta abierta en nuestra casa, cada vez que no cerramos una ventana en nuestra habitación; cada vez que andamos en mangas de camisa porque podemos costearnos todo el derroche de energía. Un día nuestros pobres vivirán para siempre en esa mansión mientras nosotros tiritamos en el frío de nuestras injusticias. El frío de los pobres es ese sentimiento en una acera, en unos soportales, en una esquina que nunca sabemos ver y comprender, porque ni siquiera sabemos reparar en tantos pobres, en ese rostro aterido, en esos ojos que nos miran desde su cristal de nieve, en esas manos y esos pies que no queremos ver temblar. El frío de los aceituneros. El frío de los que trabajan con el hierro. El frío de los pescadores... El frío de tantas llagas. Y no me pidáis ahora, para que nos pongamos estupendos, eso del lenguaje no sexista, con eso de los y las y les. Hace demasiado frío en demasiadas almas, y lo seguirá haciendo hasta que mueran en su frío, como para que aquí dentro, en nuestra estupenda comodidad sin conciencia, estemos siempre calentando nuestro egoísmo con el aliento de nuestra sempiterna palabrería parar construir la realidad, tan justificada siempre, tan sublime siempre, tan fría siempre.