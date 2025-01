En medio de la catarata dogmática de estos primeros días de enero con un incidente desagradable en la cabalgata de Reyes Magos de Palma del Río, tuve la suerte de encontrar la paz suficiente viendo y escuchando en el silencio de la tarde la película Cónclave. Un deleite analizar detenidamente un guión filosófico, con una alarde de inteligencia, cuando el cardenal decano Thomas Lawrence pronuncia su discurso, quizás, homilía, donde invita a aquellos eruditos y ambiciosos hombres a abrazar la duda y la incertidumbre. Nos movemos en territorios donde el más osado tiene certezas rozando el dogmatismo, la negación de la realidad y por tanto, poseedores de verdades reveladas e irrefutables. Ningún atisbo de dudas, aferrados al pienso luego existo, arrojados al abismo de un conocimiento atrincherado.

La duda nos interpela y nos muestra, aparentemente, débiles, pero sumamente inteligentes. Dudo, luego existo. Debemos tener un análisis sereno, una investigación sistemática que nos aproxime al conocimiento como discípulo del criticismo y desoír al cretinismo. En los tiempos que corren, los medios de comunicación se sustentan sobre profesionales que deben escuchar, contrastar y publicar solo con riesgo a equivocarse, pero no a mentir, como en su día manifestó el excelente periodista Iñaki Gabilondo: nos podemos equivocar, pero no mentir. Sin embargo, las redes sociales es un territorio comanche y baldío por donde circulan todos los egos, donde vocifera la sinrazón, por decirlo elegantemente, y no usar la expresión que el semiólogo Umberto Eco declaró en cierto momento sobre los adictos al imperio del griterío. A este coro de angelitos se unen grupos de whatsapp introduciendo ideas maquiavélicas y maniqueas tan sectarias y vomitivas que nos recuerdan el daño que causa la mentira, especialmente, entre los jóvenes.

Y nos tememos que el proyecto sobre comunicación de Elon Musk, no solo se va a implantar, sino que puede crecer hasta introducirse en los resortes de las democracias europeas distorsionando mensajes y tolerancia. Por el bien de la humanidad y por la consolidación de las libertades no debemos permanecer indiferentes al mundo que se proyecta. Damos por hecho algunas realidades conquistadas en España en los últimos años. ¿Hay quién pueda asegurar que todos estamos convencidos de las bondades de una democracia parlamentaria, la conquista de derechos y la fortaleza de la Unión Europea? Lo dudo, luego existo.