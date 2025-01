De supervillanos y ultrarricos

Estos días tengo la impresión de que no solo hemos cambiado de año, sino de era. Es como abrir un cómic, pero no uno de Tintín con sus páginas de líneas claras y olor a verano, sino un tebeo oscuro y violento, lleno de supervillanos (y alguna supervillana) en el que no aparecen superhéroes. Supongo que la culpa es de las noticias. En ellas todo gira en torno a los supervillanos: unos emprenden guerras y las ganan; otros ganan elecciones; vemos al genocida, al payaso, al arrogante y al adulador... Son muy parecidos porque apenas sonríen, fruncen el ceño, gritan y amenazan: «Las cosas van a cambiar -nos dicen- olvídense de las reglas de juego de antes, no sirven, hemos llegado nosotros, los más fuertes y hemos ganado». Con impunidad, cambian las normas que nos hemos dado durante años para convivir. «¿Libertad, igualdad, fraternidad? Nosotros impondremos la libertad, la nuestra; del resto, olvídense. ¿Derechos humanos? ¿Eso qué es?». Como buenos matones, implantan su ley a través del miedo, que se propaga rápido, impregna a los ciudadanos y estos, para sobrevivir, se aíslan y asumen todo lo que se espera de ellos. Quizá por eso no hay superhéroes.

Los políticos supervillanos son autoritarios y quieren expandirse, les gusta guerrear y apropiarse de territorios ajenos, como Ucrania, Palestina, Groenlandia o Canadá, que, por derecho, capricho o interés comercial, consideran propios. Se acompañan de grandes empresarios, los ultrarricos que controlan las empresas tecnológicas y su producto estrella: las redes sociales. Ahora, políticos totalitarios y ultrarricos se han aliado y, como consecuencia, el capitalismo ha girado hacia un nuevo sistema económico de características feudales. En su libro Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo, Deusto, 2024, el economista Yanis Varoufakis sostiene que los dueños de las grandes empresas tecnológicas, los nuevos señores, se han apoderado de nuestra atención y de nuestro tiempo. En una sociedad basada en el individualismo nos hemos vuelto sujetos ensimismados, aislados frente a las pantallas que les hemos comprado. Hasta han conseguido que trabajemos, incluso sin saberlo, para ellos. Hemos entrado en una nueva era de vasallaje y servidumbre. Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo nunca revertirá en nosotros, solo producirá rentas para los señores. Si en el pasado aspirábamos a una sociedad igualitaria, en el presente la diferencia entre ricos y pobres es cada vez mayor. Si antes decíamos que la información era poder, ahora el poder nace de los bulos, de la desinformación.

Desde una disciplina distinta, la filosofía, pero con la misma carga crítica frente al capitalismo neoliberal, Byun-Chul Han (El espíritu de la esperanza, Herder, 2024) propone ejercer la esperanza frente al miedo. Una esperanza que, germinando en la desesperación, nos lleve a imaginar y crear un futuro nuevo, diferente de aquel al que nos quieren dirigir (apocalíptico, individual y conformista). Han afirma que la auténtica esperanza nos mueve a actuar no tanto porque el éxito de la empresa esté garantizado, sino por el convencimiento de que busca construir un futuro con sentido. Igual que Varoufakis, Han considera que la lucha contra el actual estado de las cosas pasa por trascender lo individual y crear un nosotros, por romper con los modelos de consumo y de información a los que nos han abocado.

No sé si será suficiente, pero por algún lado habrá que empezar. Quizá ejerciendo la libertad que nos otorga pensar sin prejuicios; sopesando la información que recibimos; decidiendo a qué, y a qué no, dirigir nuestra atención. Así, puede que mantengamos el miedo a raya y nos convirtamos en personas más libres, de esas que no necesitan la presencia de superhéroes (ni de superheroínas).

*Psiquiatra