«Catedral, ¡qué bella eres!»

La Catedral de Córdoba vivió el pasado siete de enero, uno de sus momentos más solemnes en su devenir litúrgico e histórico: la toma de posesión de cuatro nuevos canónigos, -Pedro Cabello, Antonio Jesús Morales, Domingo Moreno y Joaquín Pérez-, presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, y su Cabildo catedral, en un acto que tuvo tres escenarios suntuosos y magníficos. Primero, el de la Sala Capitular, donde los cuatro prometieron cumplir las obligaciones que conlleva el desempeño de sus cargos, observando lo establecido en los Estatutos y actuando en comunión con el obispo, responsable último de la atención pastoral de la Catedral, «Iglesia madre de las demás iglesias de la diócesis». El segundo escenario de la toma de posesión fue el Coro catedralicio, donde los nuevos canónigos ocuparon su sede correspondiente. Y el tercer escenario, el altar mayor, donde Pedro Cabello, en nombre de sus compañeros, dio lectura a unas palabras de gratitud, dirigidas, en primer lugar al obispo, al Cabildo y a todos los asistentes, en las que puso de relieve su mejor disposición de entrega generosa y servicio fiel a las tareas que les han sido encomendadas, con la ayuda de los patronos de la ciudad y la intercesión de la Virgen María. A continuación, el prelado revestido con la capa pluvial, mitra y báculo, pronunció una alocución, en tono cordial, cercano y emocionado, ahondando en el significado del acto de esta toma de posesión, en la misión del Cabildo y en la esplendorosa labor que desarrolla la Catedral de Córdoba, de relieve y de importancia en el mundo entero, por su belleza, su patrimonio y los hermosos destellos que la encumbran en la «altura de miras» y en el desempeño de su labor: «El culto, la cultura y la caridad». Por eso, en palabras textuales, Demetrio Fernández exclamó: «¡Catedral, qué guapa eres, qué bella, qué hermoso tu esplendor, que abarca una acogida cercana y fraterna a todos los visitantes, sean de la creencia que sean, y que sirve primero, en la recordada expresión del papa Benedicto XVI, de «atrio de los gentiles», y a la par, de «Iglesia Madre» para los cristianos y para todos los que descubren la verdadera esencia del cristianismo en la verdad, el amor, la justicia y la paz». Junto al culto, la cultura, como palestra de conexión con el mundo actual y la sociedad de nuestro tiempo, porque evocando también unas palabras de san Juan Pablo II, «una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente pensada, no totalmente acogida, no plenamente vivida». El obispo se refirió asimismo en sus palabras a la «labor asistencial» realizada por el Cabildo, en múltiples casos urgentes de necesidad y en instituciones que necesitan colaboración para llevar a cabo sus proyectos envueltos en el amor al prójimo. Tras la alocución del obispo tuvo lugar el canto de la Salve, a la Virgen, -un cuadro de la Asunción preside en todo alto el altar mayor-, y el abrazo de los nuevos canónigos a su pastor diocesano y a sus compañeros del Cabildo, con la foto tradicional en grupo de todos. Una jornada que, ciertamente, entreteje los hilos de la historia en sus «engranajes» más «divinos y humanos», siguiendo el consejo del papa Francisco, para esta hora de la historia: «No permitamos que nuestros miedos cierren nuestros corazones y tengamos el coraje de abrirnos a la Luz, que es Jesús».

Hoy se concluye, con la fiesta del Bautismo del Señor, el tiempo de Navidad. Hoy vemos a Jesús formando parte de la «caravana inmensa de la humanidad», al igual que se puso «en cola», a orillas del Jordán, para recibir el bautismo de Juan. Bautismo significa «inmersión». «Él no nos salva desde lo alto. Él nos salva viniendo a nuestro encuentro y tomando consigo nuestros pecados. Es así como Dios vence el mal del mundo: bajando, haciéndose cargo», nos dice el papa Francisco. Quizá, por eso, el poeta nos dejó estos versos tan intimistas y hermosos: «Si quieres verte el alma, cierra los ojos: ponte / desnudo, como eres en tu conciencia. Allí / están Dios y tu alma».

*Sacerdote y periodista