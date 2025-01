Del latín ‘motio, motionis’, la palabra ‘moción’, presente en los recientes partes informativos, posee diferentes significados. Atendiendo a su etimología, se refiere a la ‘acción y efecto de mover o ser movido’. Si bien el ser que experimente el ‘movimiento’ puede ser inanimado o no, quien desee provocar un ‘desplazamiento’ determinado debería ser, en principio, animado.

Aquello que se ‘altera’ podría ser el ánimo, como, en efecto, queda reflejado en otra de las acepciones del término y advierten en su fuero interno cuantos siguen, perplejos, la deliberada puesta en práctica del tercer sentido del vocablo de origen latino. En este caso, se trata de la ‘proposición que se hace o sugiere en una junta que delibera’, como sucede en las ‘mociones de censura’. En estas, el Parlamento exige, con mayoría absoluta, la ‘responsabilidad’ política del Gobierno. Esa que un día imperó el actual presidente al Ejecutivo anterior, envuelto en escándalos de corrupción. Ahora bien, parece que quienes ahora gobiernan no cejarán en su empeño de superar en todo a aquellos a los que forzaron a ‘moverse’ del poder. Asimismo, en ámbitos locales, se consuman mociones destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos, aunque, para ello, se compren apoyos con el dinero de esos contribuyentes a los que, en teoría pero casi nunca en la práctica, se pretende ayudar.

Llegados a este punto, se recomienda acudir a la gramática como refugio distractor. En esta disciplina, la ‘moción’ significa la ‘expresión del género mediante un cambio de terminación’. Un ejemplo sería ‘diputado’ vs. ‘diputada’, o ‘concejal’ vs. ‘concejala’. Ellos son precisamente los que mueven para no dejarse mover, perturbando el ánimo ajeno con sus mal deliberadas proposiciones.

*Lingüista