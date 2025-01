Olimpo. Atenea da vueltas por sus aposentos con gesto grave. Se deja caer en una silla, resoplando. Su lechuza le hace caso por fin y le pregunta qué le pasa. Ay, lechuza -dice Atenea. ¿Te acuerdas de Aracne, la tejedora? He bajado hace un rato porque estaba harta ya de oír alabanzas de la niña, y allí estaba ella con su labor. Me he puesto el disfraz de vieja y le he dicho: «Aracne, no vayas diciendo que tejes mejor que Atenea o se enfadará». Y ella: «Que venga y me lo diga». Y yo: «Pues toma, aquí estoy, vamos a hacer un tapiz las dos que se te va a quitar la chulería». Nos ponemos y en la mitad de la mitad de tiempo que yo, había tejido un tapiz mucho mejor que el mío. ¿Cómo era el tapiz? -preguntó la lechuza. «¡Escenas de mi padre y mi tío encamándose con mortales! ¡Convertidos en bichos, como siempre! ¡Un asco! Y qué detalles, qué precisión. Mucho mejor su tapiz que el mío. Así que le he roto el tapiz, le he pegado un poco y al ver que se ahorcaba la he transformado en araña». La lechuza mira los restos del tapiz. Oye, Teni -dice. Esto está hecho con IA. «¿Con IA?». «Y tanto, mira las manos de Europa: una tiene dos dedos y la otra es un muñón». Atenea estudia incrédula los restos de tapiz. La lechuza sigue: Atiende, ¿esta es Erígone? Se está comiendo unas uvas que parecen plastilina. Y los textos, observa el desastre. El tapiz tiene buen lejos, pero de cerca es más bien regulero. «Ya decía yo que no tenía callo de coser» -apostilla Atenea más tranquila. Vamos, que me la ha colado. Y la lechuza: Te la ha colado. Y Atenea, sosteniendo un retal: «Maldita sea su estampa».