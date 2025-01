Volver a leer

A lo tonto pues mira tú que llevaba tiempo sin leer un libro como Dios manda. Porque esto del ordenador y sobre todo del móvil, pues miedo me da calcular cuánto tiempo del día nos ocupa, hasta tal punto que hemos dejado de leer en papel por falta de tiempo de dejar el móvil encima de la mesa. Porque además creemos que las nuevas tecnologías requieren que leamos así para no quedarnos atrás tecnológicamente. La verdad es que el móvil y su conexión a Google y similares, pues es una maravilla porque te conecta en tiempo real a la cultura universal de todos los tiempos... ¡casi ná! Y tengo que decir que -para escribir- las teclas del ordenador han sustituido con éxito al bolígrafo. También es cierto que con las teclas del ordenador la imaginación funciona igual que con la tinta para por ejemplo elaborar una novela; incluso podríamos decir que te facilita la rapidez creativa. Pero ¡ay, que con la lectura no pasa lo mismo! Yo no sé qué pasa, no con escribir sino con leer, cuando comparamos Tablet y papel. No se si es que la vista se cansa con la luz que ataca desde el aparato electrónico y eso deslumbra imaginación, pero para mí al menos cae calidad cuando leemos en ordenador y no en papel. Lo siento, pero ahí no ha ganado internet. Y gracias a la Providencia me he dado cuenta a tiempo: hace unas semanas, mi niño me regaló la ultima novela póstuma de García Márquez, ‘En agosto nos vemos’ (que me ha gustado, pero creo que no es de él, porque su estilo es tan descarado que parece imitado). Pues bien, hacía tiempo que no leía en papel y me propuse volver. Y han vuelto todas esas bellas sensaciones que tenía cuando leía y donde mi mente hace reales las escenas que describen las letras, consiguiendo transportarme a otra dimensión como si atravesaras el espejo. Lo dicho, escribe donde quieras, pero no dejes de leer en papel que a veces lo más vanguardista no es lo ultimo sino lo bien hecho.