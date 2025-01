¿Qué haremos con tantos extranjeros?

Si ha habido un tema recurrente en los encuentros en estas navidades, de personas que nunca habían manifestado esta inquietud, ha sido el de la inmigración. La turbación no viene porque estén en situación administrativa irregular o con los papeles en regla, sino por tener nuevos vecinos con nuevas costumbres, hábitos exóticos para los locales y que ocupen espacios propios fuera de los lugares de trabajo. Porque si nos dejamos de cinismo que vengan a trabajar no nos parece mal, cuidan a nuestros abuelos, limpian nuestras casas, recogen la fruta, despiezan nuestras vacas, y esos mercados de servicios y del sector primario no existirían sin ellos. La preocupación es cuando pasean, cocinan, cantan o acuden a los oficios religiosos porque queremos mano de obra, no personas.

Fuera del horario laboral su cultura e identidad nos perturba, he oído comentarios sobre cómo huele la escalera de la comunidad a curry desde que hay indios. Pagaríamos un menú lleno de paprika y curry a precios desorbitantes pero tamizado por la mano occidental. La mala influencia de las mujeres latinoamericanas en nuestras jóvenes con sus roles más tradicionales y la creencia en que el efecto contagio funcionará solo en una dirección. El mestizaje funciona en todas los sentidos, de arriba a abajo, de izquierda a derecha porque nuestro mundo cercano es otro. Asistimos encantados al libre movimiento de capitales sin pensar que no solo el dinero viaja, las personas han decidido huir del hambre, de la guerra o de las dictaduras asfixiantes e intentan una vida mejor, como haríamos usted y yo en su situación.

Ha habido una reacción no solo ante un discurso público que demoniza las migraciones, que bombardea con las imágenes de las situaciones más extremas de llegadas por el Mediterráneo, sino ante la percepción de tener un bar de la esquina chino, un bazar paquistaní que abre 24 horas al día, un barbero gambiano, un locutorio argelino o una tienda de arreglos de ropa regentada por una ecuatoriana. Las escuelas se han llenado de niños con padres de otras nacionalidades, del sur, si fueran del norte rico nos importarían menos, compartimos la sala de espera en los consultorios médicos y nos atienden allí profesionales sanitarios latinoamericanos. Otra de las frases recurrentes escuchadas últimamente tiene que ver con preguntar si no le puede atender un médico español, la nacionalidad parece que te da un conocimiento innato sobre el uso de antibióticos. Somos más y somos otros, y alguien debería hacer pedagogía sobre cómo cambia el mundo y nos cambia a nosotros, de no obviar está transformación como propósito de año nuevo.

*Politólogo