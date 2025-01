Belenes vivientes

La Navidad no se limita a exageradas iluminaciones, a villancicos muy diferentes de aquellos cánticos tradicionales, ni a cuernos del animal que odiaba aquel simpático argentino en Toronto. Y es que, aunque lo parezca en algunas ciudades, la Navidad en muchos otros rincones de nuestro país sí mantiene conmovedoras tradiciones.

En Beas -Huelva- se recuerda el ‘Nacimiento’ paseando por las calles un belén que, con la ayuda de los vecinos, representa escenas tradicionales de la Biblia, a las que se añade un tinte regional. Así, con niños y animales como protagonistas, el visitante se adentra en un mundo lleno de magia, fe y recuerdo. A setecientos veintinueve kilómetros al norte del belén viviente más antiguo de Andalucía, no son pocos los vecinos de Viana do Bolo -Ourense- que todavía se comprometen para que los pequeños no desvíen su atención de lo esencial. Allí, Lois y Alfonsito han podido subir al ‘cabo da vila’ -‘a lo alto de la villa’-, para imaginar oficios, paisajes y gélidas penurias que envolverían la llegada al mundo de Jesús en un lugar en que hoy, lamentablemente, no es posible recrearlo. De nuevo en el sur, en la comarca de Los Pedroches, más de trescientos vecinos de Torrecampo convierten con altruista empeño su casco histórico en un esplendoroso belén viviente.

Para nuestra forma de entender la vida, es positivo continuar transmitiendo la esencia de estos días a los niños de familias con tradición cristiana. Aunque actualmente suele gustar contemplar rocambolescas iluminaciones, realizar adaptaciones de canciones y subir a esquiar con un séquito de falsos pajes, recomendamos visitar un belén viviente: en principio, allí no les insultarán y, eso sí, podrán explicar a los niños qué es la Navidad.

*Lingüista