Estos días de fiestas navideñas comprobamos con enorme alegría cómo la ciudadanía toma las plazas y calles cual una manifestación espontánea para ocupar los espacios públicos donde convivimos y proyectamos nuestras ilusiones. Las plazas donde se encuentran las casas consistoriales suelen ser los lugares más concurridos, señalando su condición de foro público. Así, la plaza del Ayuntamiento es el escenario de la política donde la sociedad da rienda suelta a sus reivindicaciones, anhelos, proyectos culturales y propuestas de futuro. A lo largo de los años hemos visto cómo la plaza Mayor cambió de nombre, dejando atrás al comandante Baturone por Andalucía, y otro alcalde que la reurbanizó tan bellamente, la redefinió como Mayor de Andalucía. Allí ondeó la bandera blanca y verde, se concentraron los trabajadores pidiendo trabajo, llegó la multitudinaria marcha por la reforma agraria, fue escenario histórico de los carnavales, paso de procesiones, antesala para recibir a personalidades y despedir a nuestros familiares, cuna de la Feria medieval, y por supuesto, ámbito por excelencia de las fiestas navideñas.

Para regocijo de todos, la recuperación del reloj de la ciudad, antiguo reloj de la villa, volvió al frontón de la sede municipal palmeña. Por no tener, no teníamos ni reloj público. Esos hermosos cronómetros ubicados en las fachadas de los ayuntamientos de Palma del Río, Almodóvar del Río, Posadas, Hornachuelos, Fuente Palmera, La Carlota son patrimonio cultural del tiempo. El 31 de diciembre marcaron las doce, la medianoche, de un día más, pero un día especial; el final de un año. Confiamos que esos relojes marquen las horas de progreso de nuestras ciudades y pueblos. Nos tememos que algunos relojes estén retrasados, o peor, parados. El bolero nos sitúa en el drama del tiempo fugaz, «reloj no marques las horas porque voy enloquecer».

Cada hora golpea el aire, y te va recordando: hay tanto que hacer, tanto que mejorar, tanto que compartir, tanto por motivar, tanto por luchar, tanto por creer... tan, tan, tan. Y nos motivamos para no sucumbir en la desesperanza, en el olvido. Que las luces de colores no te deslumbren, que los botellones revestidos de fiesta no te embriaguen, que la sociedad tutelada no se duerma, que la cultura sea palanca para la utopía, que en cada uno de nosotros el reloj vital nos recuerde que bello es vivir. Y que seamos generosos con la siguiente generación conductora de su tiempo. Bienvenido año 2025, el principio.

*Doctor en Historia