Año nuevo. Cuatro de la madrugada. Como cada día, me levanto a mi oración y mi trabajo. Me acompaña el amor que me une a tantas personas que habrán estado esta noche vieja nueva cuidando a un hijo enfermo. Para tu hijo Andreas, dedico mis primeras palabras de este día. Sé que has pasado la noche sentada junto a él, sin poder hacer nada más que rezar, procurar que no se destape, acunar su sueño intranquilo. Alguna vez, sin quererlo, has dado una leve cabezada, pero enseguida has vuelto a ponerte alerta.

Y ha pasado por tu corazón otro recuerdo con ese hijo, que lucha en un quirófano y en la cama del hospital por volver a salir a la vida. Has recordado de nuevo cuando lo sentiste por primera vez en tu vientre, y cuando te lo mostraron recién nacido y probó por primera vez la leche de tu pecho; y cuando lo viste corretear; has oído por dentro su vocecilla cuando te dijo por primera vez «mamá»; y lo has visto en sus primeros pasos. Ahora todo está en el corazón de nuestro Padre del cielo, en sus manos de esperanza y en el cobijo de su amor.

Yo sólo puedo decirte que en ese ámbito todo será para bien, y así trascender lo cotidiano. Tu amor, tu dolor, tu sacrificio volverán a darle vida, porque la solidaridad es el maravilloso destino que cada ser humano lleva en su libertad. Más allá de mi fe, no puedo darte nada más cierto, porque mi fe no es fruto de una elucubración intelectual, sino la constatación en la experiencia de vivir cada día; constatar cada día que siempre siempre triunfa la luz sobre la tiniebla, el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desolación, la alegría sobre la tristeza, la vida sobre la muerte. Es la certeza que puedo regalarte en este amanecer de un nuevo año.

*Periodista