Los colibríes y Muface

Desde que mi médica me citó en tres meses pese a mis dudas sobre si DKV me atenderá en tan fatídica fecha de 2025:-tiene usted que volver porque si no le baja el azúcar con la alimentación habrá que medicarla-he desarrollado una envidia incurable de los colibríes. Pues este pajarito, que aletea incansable, vuela hacia atrás y hacia abajo y además es precioso, tiene un metabolismo 100 veces más rápido que los elefantes, así que mi envidia galopante no se debe a sus habilidades ni a su precioso colorido, sino a que su dieta es casi exclusivamente a base de azúcar y, como desde hace años casi todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, añoro el dulce que en mis años mozos ingería como colibrí y ahora tengo prohibido.

Sé que los azúcares añadidos son un fraude y dañan a todos, pero, si yo fuera colibrí, no necesitaría médico, como seguramente alguno de los amables lectores de cierta edad tampoco.

Todo avanza y la medicina más, no así la responsabilidad social de las avarientas compañías aseguradoras, una de ellas dispuesta ya sin clemencia a abandonar a su suerte a los funcionarios porque no les han subido lo que demandaban, en un pulso al Gobierno que habrán pensado sus directivos que si se pliega ante Puigdemont y Otegui, por qué no se va a plegar también a las demandas más capitalistas e insolidarias. Adeslas se va y Asisa y DKV se lo piensan. Muface nos escribe y dice que no nos preocupemos y a muchos mutualistas ya les ponen problemas para atenderlos. Y a una le enfada muchísimo que este macabro suspense no cause preocupación máxima en el Gobierno, de cuya labor Sánchez presume mientras obvia los problemas reales de la gente real. Y Óscar López, ministro de la cosa, está tan obsesionado con insultar a Ayuso que no tiene tiempo ni ganas de ponerse de una vez con esa nimiedad, que ya le impele Mónica García a que nos suelten a Muface entero en el seno de la medicina pública que eso de la saturación es un bulo de la ultraderecha, todos los ministros hacen cosas chulísimas y su España es la mejor de las Españas posibles.

