Pandemias, ahora la del mono, que se llama MPOX. La Organización Mundial de la Salud, encargada del tema en la ONU, decidió que la «viruela del mono» sea considerada como una Emergencia de Salud Global. Esta infección fue detectada en África en los años cincuenta en los simios, en los humanos en 1970 y ya está presente en unos 150 países. En Madrid hay al menos 162 casos en general leves. Se transmite a través de contactos íntimos como tocamientos, besos y relaciones sexuales, así como a través de materiales contaminados como sábanas, ropa y agujas. Dada la situación social, la pobreza en países africanos, como es el caso de la República Democrática del Congo, se ha convertido en un gran problema sanitario con unos 600 fallecidos. Se necesitan vacunas, España donará medio millón para 250.000 personas, ya que cada vacunado debe recibir dos dosis.

De las personas que se vacunaron en España, la mitad más o menos, no han recibido la segunda dosis, posiblemente por no haber recibido la información correcta. Esta infección no solo la provoca el mono, también otros roedores, marsupiales y primates. A diferencia del VIH/Sida, y el Covid, en estas circunstancias se dispone de vacunas de varias generaciones y de tratamientos. Ante el Covid se logró con rapidez el tratamiento con vacunas preventivas que fueron desarrolladas en tiempo récord gracias a un esfuerzo científico coordinado entre varios países, pero la enfermedad ya se había generalizado causando una gran mortandad especialmente entre las personas mayores que en Madrid no fueron derivadas a los hospitales. La OMS, la Unión Europea y otras instituciones piden que urgentemente se envíen vacunas y otros medios a los países africanos más afectados. No se trata solo de actuar solidariamente, se evitaría la propagación de la enfermedad, lo que no se hizo en los ochenta ante el Sida. Médicos Sin Fronteras ha donado un millón de dosis a la República Democrática del Congo.

*Psicólogo

