Esquizofrenia y medicación

Hemos tenido un verano en el que ha pasado muchas cosas: atentado a Trump, opereta Puigdemont, renuncia de Biden, Kursk, etc. Vamos, que no ha sido el típico verano sin noticias. A mí me ha llamado mucho la atención el asesinato de un chaval de 10 años, sin causa alguna, en Mocejón, Toledo. Parece ser que la enfermedad mental del presunto agresor explicaría el suceso. Diversos medios han hablado de 75% de discapacidad derivada de una esquizofrenia. Asimismo, las declaraciones del presunto asesino afirmando que el asesinato lo había cometido su otro yo irían en la misma línea. La rabia y la frustración explican, pero no justifican, los ataques al coche del padre del presunto agresor. Según el padre, el presunto asesino no se tomaba la medicación. Aquí me surgen varias reflexiones en torno a la salud mental. Hace no tantos años, los manicomios eran lugares siniestros perfectamente descritos en obras como Alguien voló sobre el nido del cuco. Te podían internar e incluso someterte a una lobotomía porque fueras homosexual. De sobras son conocidas en el imaginario este tipo de prácticas y de ahí el miedo que todavía despiertan los modernos y muy distintos hospitales psiquiátricos. Curiosamente, como en tantas otras cosas hemos pasado de la gran secá a la gran remojá. Ahora basándonos en la soberanía del paciente, un enfermo puede decidir libremente si toma o no una medicación. A mí esto me parece bien, con algunas excepciones. Me parece perfecto que el uso de la mascarilla fuera obligatorio en la pandemia. Se trata de diferenciar cuándo tu enfermedad afecta exclusivamente a tu salud de cuando también afecta a la de los demás. Podemos fumar en nuestra casa pero no en un bar o podemos ir a 250 km/h en un circuito pero no en una carretera. Hay personas que padecen epilepsia a las que no se les permite conducir. Regulamos nuestra libertad individual por cómo esa libertad puede afectar a terceros. Y aquí llega la pregunta ¿Debieran estar medicados obligatoriamente determinados pacientes de patologías muy concretas que pueden afectar a terceros?

*Profesor

Suscríbete para seguir leyendo