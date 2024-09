El jueves pasado por la mañana un sonido del móvil me alertó sobre la noticia: José Luis Blasco Chaves acababa de morir. Como la prensa se nutre de actualidad, y esta columna sale el lunes, no voy a detenerme mucho en su biografía ni en sus méritos, porque este diario ha dado cuenta de una y otros, ya que José Luis trabajó como periodista en el Córdoba durante treinta y seis años, siendo subdirector los dos últimos, hasta que la enfermedad hizo presa en él y no pudo continuar. Su extenso curriculum excede con creces este espacio y mi prioridad es procurar algún consuelo a Encarni, su mujer, a su hija Clara, y a su hijo Alberto. También, a los compañeros que vivieron con él la aventura del periodismo. La muerte, por muy esperada que sea, y José Luis estuvo luchando cara a cara con ella durante años, siempre nos sorprende y sobrecoge cuando se trata de una persona próxima y querida.

Comencé mis colaboraciones con el diario Córdoba en el año 89 del siglo pasado. Actualmente, los artículos se envían por correo electrónico, pero en aquellos años se escribía a máquina y los envíos se hacían físicamente, en papel. Como la sede del Córdoba estaba -y está- en La Torrecilla, la comunicación era a base de mensajería. Había que depositarlos en el quiosco del Gran Capitán, frente a una de las puertas laterales del Corte Inglés, antes de las seis de la tarde. ¡Cuántas veces no llegaba a tiempo y tenía que coger el coche y plantarme en La Torrecilla!

A través de tantos años mis contactos -los que recogían mi trabajo y las sugerencias fotográficas- fueron alternativamente muchos periodistas y, uno de ellos, José Luis Blasco. Con él viví el paso de la máquina de escribir al procesador de textos del ordenador y el paso del papel al disquete, al que tozudamente me resistía. Cuando por fin consiguió convencerme y me di cuenta del avance, me animó con las sencillas palabras: ¿Ves qué bien? Y ahora también el disquete es historia.

Tenía José Luis fama de perfeccionista y lo era, y eso le sirvió para tener un éxito absoluto como redactor, diseñador, coordinador y editor de publicaciones especiales. Ya he dicho que no deseo extenderme en su curriculum, lleno de creatividad, iniciativas, libros y premios, pero es inevitable mencionar que resultó fundamental para que en el mes de junio de este año la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba le nombrase académico correspondiente en Villanueva del Duque, donde nació. Precisamente, la última vez que lo vi, sereno y animoso como siempre, fue en una sesión académica; y pude darle un abrazo. Descansa en paz, amigo, compañero.

*Académica

