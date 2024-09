Odio al inmigrante

Este verano hemos visto desatarse una suerte de pogromo contra inmigrantes musulmanes en el Reino Unido. El detonante fue el asesinato de tres niñas en Southport como resultado de un apuñalamiento masivo, ejecutado al parecer por un joven británico, nacido en Gales, de padres ruandeses. La legislación británica impide facilitar la identidad de un detenido mientras la investigación está en curso. Esto provocó muchas especulaciones sobre la identidad del autor, que fueron aprovechadas por la ultraderecha xenófoba y antiislamista de la Liga de Defensa Inglesa, para desatar violentas manifestaciones a lo largo de todo el país. Durante varios días de agosto, las calles se llenaron de radicales que clamaban venganza y contra la inmigración y los refugiados musulmanes, llegando a provocar incendios y agresiones graves a las fuerzas de seguridad. Sus mensajes de odio llenaron los informativos y las calles inglesas, mientras los bulos inculpaban a un supuesto inmigrante musulmán y solicitante de asilo como causante del crimen, lo que de paso servía para situar en el punto de mira de la violencia y como culpables indeterminados a todos los musulmanes residentes en el Reino Unido. El racismo, el nacionalismo furibundo y el supremacismo encontraron, una vez más en estos hechos, el marco perfecto para desatar el odio entre ciertos sectores de la población, beneficiando el discurso de la ultraderecha.

Estos, resumidamente son los hechos. En España hemos estado a punto de asistir a algo parecido con el asesinato del niño de Mocejón, pero al conocerse la identidad del presunto asesino, la maquinaria de ultraderecha y xenófoba, los Alvises y Quiles, quedaron desactivados, aunque inicialmente lo intentaron criminalizando a unos inmigrantes acogidos en el pueblo. Ahora viene la segunda parte: la teoría de la conspiración, pero eso merece otro artículo.

La cuestión es analizar cómo se desata esa tormenta de odio entre grupos de personas que de pronto están dispuestas a arrasar las calles e incluso a masacrar a otros seres humanos solo por el color de su piel, o su religión, o su origen. Estas acciones a lo largo de la historia no son nuevas y todos tenemos en la memoria muchas, desde la más icónica de todas, representada por el holocausto nazi, hasta las de hutus contra tutsis o, incluso, los fenómenos de violencia indiscriminada contra gazatíes en estos últimos meses, contra los ahmadíes en Pakistán o contra los musulmanes en la India. Y, por supuesto, muchos otros casos de violencia callejera racista desplegados en ciudades europeas con demasiada frecuencia. Estas acciones tienen lugar en ocasiones durante el transcurso de un conflicto bélico, pero en otras aparecen entre gentes aparentemente normales y en situación de supuesta normalidad social e incluso entre personas de buena formación académica y cultural.

El fenómeno del odio contra el diferente no surge de modo casual, sino que va acompañado de un proceso de incitación previo al estallido de la violencia. Hay, pues, un caldo de cultivo en el que va generándose el deseo de exterminio de otros seres humanos a los que se identifica con un determinado carácter que los hace distintos. Ello requiere de al menos tres elementos que siempre están presentes en esas acciones violentas.

El primero es la existencia de un fuerte sentimiento de pertenencia a una identidad, que se lleva hasta el extremo del fanatismo doctrinal y sectario, que no es imprevisible o espontáneo, sino que se cultiva durante el tiempo por un algún o algunos dirigentes o líderes que tienen ascendiente sobre el grupo, en función de determinados elementos: carisma, oratoria, manejo de información, jerarquía, etc. El segundo, es el señalamiento o adjudicación al otro grupo como «el enemigo» al que hay que exterminar. A la hora de señalar a ese grupo, se le identifica con algún tipo de definición despreciativa, denigratoria, calumniosa o infamante que persigue su deshumanización. Es necesario desposeer a los integrantes del grupo contrario de su carácter humano, convertirlos en bestias o pseudoanimales peligrosos, contra los que es posible ejercer la violencia, la vejación física o incluso el asesinato masivo, sin ningún tipo de limitación o reconvención moral. Todo está permitido sobre esos «no humanos» que, una vez desposeídos en el imaginario del grupo agresor de su condición humana, ya es posible tratarlos como animales. Y, finalmente, el tercer elemento es la obcecación de la razón, el abandono o bloqueo de la reflexión que desde la ceguera provocada por un mensaje corto, directo y fácil de entender, enciende la violencia indiscriminada contra todo un colectivo; sin distinguir a ninguno de sus miembros, ni por sexo, edad, condición u otro factor. Se difumina lo individual en el colectivo señalado: inmigrantes, moros, menas, negros, blancos, latinos, etc. Estos tres factores son bien conocidos por quienes dirigen estas acciones violentas y, de hecho, los vienen cultivando durante tiempo a través de las redes, conferencias, escritos, mensajes políticos y demás.

Estos actos de violencia no son el resultado de una amenaza externa, sino que se provocan por la puesta en marcha de mecanismos como el miedo o la aversión que remueven supuestos agravios, que provocan el deseo de venganza por la inculpación a un conjunto de seres a los que se imputa unas conductas ficticias, pero que en la mente de los actores actúan como un resorte que despierta la euforia destructiva. En todo caso, las víctimas de la ira, necesitan ser señaladas por los líderes con calificaciones injuriosas que tratan de relegarlos a la categoría de animales, o alimañas subhumanas. Luego, tras el señalamiento se les hostiga permanentemente, primero mediante violencia verbal y, luego, física. En este marco, basta un hecho para prender la mecha contra quienes supuestamente encarnan todos estos males.

La polarización llevada al terreno del sectarismo, la manipulación informativa, la uniformización del grupo propio frente al otro, permiten a los líderes tóxicos empujar a las masas, erigiéndose en portavoces y portadores de la «verdad» del grupo y aprovechando cualquier malestar social, para culpabilizar a un colectivo de nuestras propias desgracias o frustraciones. Así, enloquecen las masas y se producen situaciones de extrema violencia en las que el individuo es absorbido por el grupo. Ello no significa que la responsabilidad individual se difumine en la colectiva. Cada uno es responsable de lo que oye, lo que lee y lo que actúa.

*Catedrático de la Universidad de Córdoba

