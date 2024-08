Mitología en el ámbito escolar

Hace cuatro días recibieron la triste noticia de que la escuela en la que su hijo comenzaría 2º de Educación Infantil el próximo 10 de septiembre ha cerrado sus puertas. Al leer el documento titulado ‘Cese de centro’, las familias se lanzaron a la búsqueda de un nuevo colegio en el que poder escolarizar a sus pequeños.

Como si ardiese el edificio en el que quedan objetos, cuyas posibilidades de recuperación ni siquiera son contempladas por quienes huyen a la desesperada, los padres afectados realizan un agitado trabajo de investigación, fundamentado en la variable, científicamente probada, de la mitología popular. «Me han dicho que el edificio está en ruinas». -Ojalá creciese el interés de los alumnos junto con la calidad del recinto-. «Dicen que hay muy poco nivel». -¿Usted puede mejorarlo?-. «Es que en ese centro no les enseñan bien para la Selectividad». -Al finalizar Primaria, no se hacen tales pruebas-. «Los de la privada salen mucho mejor preparados». -Atrevida generalización-. «Yo no soy creyente, pero prefiero llevarlo a ese colegio religioso, porque en el otro hay mucha gentuza».-Aplaudo su coherencia-.

Siempre que convenzan las disponibilidades que la Administración tenga en este tiempo de descuento, deberíamos matricular a nuestros vástagos en el centro escolar que consideremos más adecuado, sin transmitir a los demás chismorreos callejeros. La mitología clásica servía para explicar lo que no alcanzaba el entendimiento humano por la vía normal. Si, por preguntar demasiado, Edipo acabó arrancándose los ojos, ¿qué consecuencias no tendrá viajar a bordo de la variable ‘mitología de barrio’ en el ámbito escolar?

