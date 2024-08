Verde espectro

En la bruma del tiempo, cuando Córdoba soñaba con ser más que una sombra de sí misma, se forjaron promesas de grandeza. La vía verde a Cerro Muriano emergía, entonces, como un eco de aquellas sendas bucólicas que cantara Virgilio en sus ‘Geórgicas’, un camino verde que habría de tenderse como un tapiz de esperanza entre la ciudad y la sierra, un lazo umbrío que uniría el latir urbano con el susurro eterno de la naturaleza. Mas he aquí que, tras la caída del telón de aquella ilusión que animara el mandato de IU entre 2015 y 2019, ese eco se fue desvaneciendo, como el murmullo de un río que se pierde entre las grietas de la indiferencia.

Hacemos Córdoba, cual Casandra que clama en el desierto, ha alzado su voz para recordar al alcalde Bellido la urgencia de retomar este proyecto, para que 2025 no nos encuentre una vez más arrodillados ante la tumba de una oportunidad perdida. No obstante, uno no puede sino preguntarse si esta exigencia, tan justa como necesaria, no es más que el enésimo lamento en un valle de lágrimas, donde los ecos de la esperanza se apagan antes de llegar a oídos que han aprendido a no escuchar. Porque no hay peor sordo que aquel que se regodea en la inercia, amparado en la sombra del poder.

El tiempo pasa, inexorable, y cada año que transcurre sin avances es una muesca más en el rostro de la decadencia. ¿Acaso no aprendimos nada de la caída de Ícaro, cuyo vuelo ambicioso fue castigado por los dioses con una caída fatal? Así también, la falta de acción y la desconexión con nuestras promesas del pasado nos condena a una realidad sombría, donde los sueños de una Córdoba verde se estrellan contra el suelo duro de la ineficacia política.

Pero, ¿acaso esa voluntad existe? O nos enfrentamos, más bien, a una clase política que, en palabras de T.S. Eliot, ha perdido la fe y se conforma con ser «una sombra entre las sombras», incapaz de construir nada más allá de una fachada de buenas intenciones. Hacemos Córdoba exige que en septiembre se reanuden las conversaciones con Adif, como si ese solo acto fuera suficiente para resucitar un proyecto que, de tanto esperar, se ha tornado en un cadáver frío. No obstante, la historia nos ha enseñado que las conversaciones vacías y los acuerdos de papel no son más que máscaras que ocultan la realidad de la inacción. La retórica florida y las promesas vacías no construyen caminos; sólo el esfuerzo tenaz y la voluntad férrea pueden hacerlo.

Quizás, al final, la vía verde no sea más que un espejismo, un ideal que ha sido sacrificado en el altar de la inacción. Y en ese sacrificio, como en toda tragedia, hay una lección amarga que debemos aprender: que los sueños no se cumplen solos, que los caminos no se construyen con promesas, sino con acciones. Y si no aprendemos esa lección, seguiremos condenados a caminar por las ruinas de lo que pudo haber sido, siempre soñando con una luz que se desvanece antes de iluminar nuestro camino.

*Mediador y escritor

