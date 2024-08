Los Chichos y los pijos

Me acabo de enterar que Los Chichos vienen a Córdoba el 28 de septiembre y me he llenado de nostalgia y alegría. No obstante, me atrevo a dar un tirón de orejas a algunos medios de comunicación tradicionales porque han maltratado a un grupo español que esta a la altura de las grandes bandas mundiales. Los Chichos no tienen que envidiar nada a los Rolling ni a los Bee Gees; y menos a Mecano al que no paramos de tirar flores y hacer musicales cuando los estribillos de Los Chichos son más cantados por la gente pero con la diferencia de que el Jeros es más ídolo que Ana Torroja y Nacho Cano de aqui a Lima (y mira que Mecano es lo máximo). Todo el que sepa de música sabe que el desaparecido del medio, que se suicidó teniendo ademas un final propio del genio contradictorio que era, tenía tanta calidad componiendo y cantando como Prince o Michael. Lo que pasa es que como es un grupo gitano que le cantaba al ampa y a los barrios, algunos medios, que suelen ser tontos y pijos, se resisten a darle a Los Chichos la categoría de míticos. Pero llegaron las redes sociales libres de manipulación de los poderosos y así los millones de seguidores que tiene el grupo pusieron en el candelero a sus ídolos mientras programas como ‘Informe Semanal’ o ‘Documentos TV’ o ‘Salvados’ y similares hacen oídos sordos porque en el fondo no tienen nada de populares y son lo que son: pijadas camufladas de ciudadanía de calle. Pero algún empresario se ha dado cuenta del éxito real que tiene el grupo después de 50 años en las redes y ha organizado una gira por toda España que está dando como resultado miles de personas llenando estadios y y cantando con la sensación de parar el tiempo en el concierto.

Las redes, a veces tan criticadas, han puesto a mis Chichos en su sitio. Un sitio que no me voy a perder porque yo también sé quiénes son y lo que significan aún para millones de personas mientras los que dirigen el cotarro siguen ejerciendo lo que son: clasistas racistas que se creen dioses cuando son los más vulgares de los mortales.

*Abogado

