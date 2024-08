Regálate paisajes y personajes

Las vacaciones, los días de descanso, nos ofrecen «paisajes y personajes nuevos», bien de la mano de la historia, según los lugares que visitemos, o bien de los encuentros que protagonicemos. Sería una pena que volviéramos sin haber descubierto escenarios para la contemplación y personajes para la acción. Pablo VI dijo en una ocasión que «estamos en el tiempo de la acción». Es verdad. Existe una superproducción de palabras y un cúmulo tal de necesidades que es preciso y urgente «hacer». Pero la acción carece de valor y fuerza si no va terminada, impulsada por la reflexión. Por eso podría decirse que «siempre estamos en el tiempo de la reflexión». El cristianismo no es una mera doctrina o una normativa moral: es una vida, todo un estilo de vivir, pensar y hacer. Y toda vida, que es acción, exige sin embargo, la lentitud de las horas aparentemente «perdidas», las horas de la comida y el sueño, del reposo y la reflexión. El sacramento central del cristianismo es un banquete, una hora «perdida» de reflexión, charla familiar y comida. Un tiempo lento de aprovisionamiento intelectual y cordial, de recogida de gracia y caridad. Por eso, las jornadas vacacionales son tan importantes y tan necesarias. A la vuelta, hemos de traer en la mochila del alma «paisajes y personajes nuevos». El papa Francisco, en una de sus encíclicas más interesantes, «Fratelli tutti», invitaba a los jóvenes a que descubrieran esos «paisajes» rebosantes de belleza: «Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial, que confunde la belleza con la apariencia. Mejor sepan descubrir que hay hermosura en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado, pero con la alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa y en el pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy pobre. Hay hermosura, más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el servicio desinteresado por la comunidad, por la patria, en el trabajo generoso por la felicidad de la familia».

Y junto a los bellos paisajes, las siluetas más atrayentes. Ayer, precisamente, se celebraba el aniversario de la muerte de una gran mujer, Simone Weil, el 24 de agosto de 1943. Filósofa, profesora, escritora, obrera, granjera, poeta, sindicalista, feminista y, finalmente, cristiana. Nació en Paris, en 1909, de una familia judía, no practicante. Desde niña manifestó una hipersensibilidad por el sufrimiento de los demás y la justicia. Fue profesora de filosofía en varios Liceos y aprovechaba sus conocimientos para dar cursos de formación a los obreros. Por solidaridad con el mundo obrero, mundo de esclavitud según ella, se puso a trabajar como una más, en la Renault, viviendo las mismas calamidades de los obreros, esclava con los esclavos, comiendo poco y sin calefacción, con un dolor de cabeza permanente. Fue una mujer creyente, tras tres experiencias religiosas que la marcaron profundamente. Para ella, el cristianismo era precisamente la religión de los esclavos, como ella. Lo experimentó en Portugal, en una procesión de pescadores. Y en Asís, impresionada por su sencillez, donde comenzó a rezar. Y en Solesmes, oyendo el canto de los monjes. A partir de ahí, su vida solidariamente ascética recibió el impulso de la mística, más que de la Teología, escribiendo profusamente sobre Jesús, la trascendencia, el sufrimiento, la muerte, la gracia, la universalidad. Cayó tuberculosa y así murió el 24 de agosto de 1943. En las jornadas de descanso busquemos esos «paisajes y personajes» que nos llenen las pupilas de luz y de amor el corazón. Victor Manuel Arbeloa, en uno de sus poemas, refrenda esa búsqueda con estos versos: «Pásmame con tu luz, Señor, llena mi vida / con la alegría impar de tu belleza».

