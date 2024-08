La pesadilla del ‘sapiens’

Al parecer, nuestra especie sapiens, al menos por lo que se refiere a las tierras no africanas, cuenta, por término medio, con un 3% de ADN neanderthal, que asciende al 24% en zonas como Tibet y el sudeste asiático. Además, en esos mismos lugares, el ADN de los denisovanos, otro pariente extinto, tiene una presencia media similar en «nuestro» código genético, que alcanza hasta el 25% entre las gentes de Papúa Guinea. También parece que los neandertales tienen hasta un 17% de genes denisovanos. Todo parece indicar que, en nuestro Edén genético, las mezclas e híbridos eran constantes. Sin embargo, no es así. Aunque se han encontrado trazas neandertales en el sapiens no hay rastro de ellos en nuestro ADN.

Sugieren los expertos que, si bien las mujeres sapiens resultaron atraídas por los neandertales, nuestros varones no resultaron en absoluto interesantes a sus mujeres. Se diría que unas y otras, guardianas ambas de las esencias genéticas de cada especie, vieron a los respectivos otros de muy diferente manera. Quizás, mientras las chicas sapiens quisieron mejorar o «curar» nuestro patrimonio genético con influencias neandertales, las chicas del otro lado quisieron salvaguardar el suyo del nuestro, aunque no del patrimonio genético denisovano. Quizás, aquellas estaban insatisfechas con su dote de ADN y vieron una oportunidad de mejora en la aportación neanderthal, mientras que estas, por el contrario, se mostraron más satisfechas con la mezcla de lo propio con los denisovanos y no percibieron en el sapiens más que problemas. Quizás, en fin, las gentes de cejas abultadas prefirieron que su especie desapareciera antes que mezclarse con la nuestra, mientras que nuestros ancestros necesitaron alterar su patrimonio genético para poder realizar el deseo de inundar el planeta.

¿Qué cosa tan mala tenían nuestros sapiens que necesitaron diluir mezclando con los neandertales o denisovanos y que ambos parientes evitaron impidiendo que sus hembras mezclaran con aquellos? ¿Y qué cosa tan buena tenían los neandertales que decidieron conservar hasta el suicidio y los sapiens desearon tanto?

Según las investigaciones de Ludovic Slimak, los sapiens, tal como muestra el modo de fabricar útiles, crearon un mismo sistema de manufactura que copiaron y compartieron por todos los rincones por los que se extendieron, mientras que cada neanderthal no quiso tal burocracia y hacía piezas únicas. Los unos eran operarios iguales y replicables que repetían un patrón invariable, mientras que los otros eran genuina y radicalmente creativos. Por eso, los primeros necesitaron compensar su aburrido e hipercolectivizado estilo de vida con esas gotas sublimes de arte que depositaron en el fondo más recóndito de las cavernas e igualmente con esa exagerada creencia en el individuo, que tanto gusta a nuestra civilización, aunque nunca haya sido gran cosa. Ambos enormes esfuerzos solo muestran la voluntad y dificultad del sapiens para salir de su rutinaria existencia. De ahí el deseo de contaminarse con sus parientes

Entre los neandertales la creatividad era la norma, la individualidad también y no necesitaban del aburrimiento colectivo que cultivábamos sus parientes. Prefirieron suicidarse a caer por esa pendiente. Los sapiens, por el contrario, hemos terminado creando un mundo absolutamente reglamentado, repleto de objetos replicables hasta el delirio y con estilos de vida cada vez más homogéneos sobre los que navega el sueño y la obsesión de una individualidad más fantaseada que real. De este desequilibrado futuro huían los neandertales. De este infierno querían escapar los sapiens. De ese tedio nos redime el arte.

