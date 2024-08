Además del dolor, lo que se ha vuelto a ver con Mocejón es esa impunidad que da el anonimato en las redes sociales. El primer desgarro, el más definitivo, es el asesinato terrible de un niño de once años. Esa secuencia: su carrera para intentar escapar, todas las circunstancias que atraviesan, con su alambre de espinos, a una sociedad que veranea embozada en el circo político. Son tan arrasadores los detalles que cualquier debate habría que dejarlo para un poco más tarde, y mantener un duelo de silencio. Pero eso es lo que no ha habido, con una campaña en las redes sociales, especialmente X -antes Twitter- en la que se aseguraba que el asesino del niño era un inmigrante. Es decir: una presunción de culpa para cualquier inmigrante, especialmente si era un menor no acompañado, que pudiera rondar el polideportivo del horror. Ante las opiniones que vinculan la comisión de determinados crímenes con la inmigración, siempre me acuerdo del caso de Sandra Palo, aquella muchacha disminuida psíquica violada, torturada, quemada y finalmente atropellada por tres muchachos completamente españoles. El auténtico infierno que tuvo que padecer Sandra Palo, en el que agonizó, no requirió que llegaran en una patera tres inmigrantes magrebíes, porque para imponer muertes salvajes los españoles siempre nos hemos bastado a nosotros mismos. Eso no quita que no se puedan cometer crímenes tan duros por población inmigrante; pero tener que explicar que el mal absoluto es patrimonio transversal del hombre, por encima de razas y de credos, descorazona más que dignifica.

La primera muerte fue la de Mateo. La segunda, la de la convivencia y la verdad. Si hay tanta gente más pendiente de confirmar que el asesino sea de una situación sociológica o de otra, que casi parece desear que el asesino sea un inmigrante para poder agitar la patología de su odio, también nosotros agonizamos como colectivo. Sin embargo, no creo que sea verdad, que haya tantos odiadores obtusos más pendientes de poder colgar la muerte a un colectivo que del drama en sí, sino esa especie de trampantojo continuo de las redes sociales. ¿Son malas las redes, en este sentido? No lo serían sin el anonimato.

La gente más ruin y más cobarde es la que se esconde detrás de un sobre sin remite. Antes tenían que molestarse en buscar tu dirección, escribir una carta y arreglárselas para dejarla en tu buzón: ahora, en cambio, estos mediocres te buscan en las redes y te pueden injuriar y calumniar alegremente. ¿Por qué? Porque son ruines y cobardes, sí; pero también porque nunca pasa nada. Las opiniones valen si las firmas. Si se eliminara el anonimato las redes perderían su influencia, pero entrarían al fin en el derecho real.

Suscríbete para seguir leyendo