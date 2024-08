El macho español contra el macho magrebí

Santiago Abascal, líder de Vox, dijo en una entrevista que «algunas feministas que rechazan al macho ibérico lo van a cambiar por el macho magrebí». Entrar en los comentarios en las redes era un estercolero de misoginia. Vivimos en 2024 y estamos aún así. Abascal, y cualquiera que comparta la misma reflexión, quizás siguen sin informarse lo suficiente. Es lo que tiene rechazar la memoria. Y también buscar el titular fácil cuando no hay propuestas. Primero, las feministas rechazan al macho español como al macho magrebí, como al macho que venga de donde sea. Si algo necesitan las feministas no son machos dándose golpes en el pecho, sino hombres lejos de una masculinidad rancia y antigua. Hombres que hagan autocrítica y reconocimiento de su historia, y de sus vidas diarias, porque quitarse años de educación patriarcal lleva trabajo. Pero en segundo lugar, en muchos comentarios se apuntaba la asociación religiosa con el concepto del «macho magrebí». No sé qué capítulo se han perdido de nuestra historia, pero resulta que el feminismo fue el primero en cuestionar todas las religiones, textos o declaraciones de sus patriarcas, vengan de donde vengan. Religiones que se han usado para juzgar, mermar, limitar o invisibilizar los derechos de las mujeres. Por otro, también se han perdido el capítulo en el que nuestras compañeras feministas marroquís, o tan españolas como yo, pero con orígenes en Marruecos, no han callado y han señalado la violencia contra las mujeres donde sea. Tanto las de allí como las de aquí, cada una en su contexto. Si alguien tiene capacidad de crítica y revisión sobre el patriarcado, ya venga de la derecha, de la izquierda, de España, de Marruecos, como si viene de Groenlandia, son las feministas. Lecciones a estas alturas, pocas. Sobre todo porque el macho español y el macho magrebí, como de cualquier nacionalidad, no son tan diferentes. Son iguales. Machos a los que les queda mucho que aprender sobre los derechos de las mujeres para evolucionar.

