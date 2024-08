Venir leído de casa

Se critica a la gente que se enfrasca en el móvil en compañía de terceros, prefiriendo la pantalla a la conversación. Pero por esnobismo o blandura de corazón no se afea el pasotismo de los lectores públicos. En una comida hace unos días, una amiga amonestaba a otro amigo: «El móvil en la mesa no». Pero los otros dieciséis estábamos leyendo, que absorbe más y mejor y con más rabia al salir, y nadie nos decía nada. Es verdad que luego íbamos a discutir lo leído, pero ni así, porque sabíamos que esa lectura tenía que estar hecha para ese día desde hacía meses. Ayer me llevé un libro al que estoy irremediablemente enganchado a casa de unos amigos, y ellos venga a sacar manjares y yo venga a leer, y ellos venga a decir cosas inteligentes y yo venga a leer, primero de reojo, luego ya sin el más elemental pudor, finalmente de una manera indecorosa, con el libro frente a la cara, para que la barrera no fuera ni metafórica. ¿Es llegar a una casa con lectura propia pendiente, o buscando como un chacal los libros ajenos, mendigando unos parrafillos, tan malo como llevar una petaca en el bolsillo o dar tragos a escondidas del pacharán de los amigos? Puede serlo. Idealmente hay que llegar a los sitios leído de casa, pero eso exige una reserva de horas diarias muy profunda, muy escondida en las entrañas del día, a la que se llega minando con un coste personal insostenible. Como leer parasita el prestigio histórico de leer, aunque uno pueda estar leyendo hoy verdaderas pústulas cerebrales, la gente deja este pecado sin castigo. Yo pido perdón públicamente, aunque no me voy a enmendar.

*Abogado

