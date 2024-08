Mi amigo Antonio es fontanero. Ustedes me dirán que vaya tema para un artículo, ante los grandes temas del mundo. (Por cierto, menos mal que «ustedes» es epiceno -me perdonen el palabro-, o sea, no tiene género, y así no sufro lo de ustedes/ustedas/ustedos, según mandan los puretas). Ustedes también me dirán que qué vínculo con el título del artículo (y me perdonen las cacofonías; son estas calores). Pues verán ustedes. Mi amigo Antonio es fontanero, sí, pero su pasión, su vida, su entrega, su amor es el ajedrez. Y aquí nos topamos con otra de las muchas sorpresas que nos regala Córdoba, y los muchos tesoros que le donan de la manera más altruista quienes la aman de verdad. Porque mi amigo Antonio da su vida por el ajedrez, y su tiempo, y sus desvelos, y desde luego, su economía, sus vacaciones, sus horas que tendría para el descanso. Y como ocurre cuando de verdad amamos, mi amigo Antonio comunica esa pasión, y, con ella, les da vida a tantos niños de muchos colegios y, por supuesto, a sus dos hijos: Daniela y Óscar. Daniela es una joven de dieciocho años que acaba de ser campeona de Andalucía, de Ajedrez Rápido, en la categoría Sub-18. Y con ello, Daniela ama la lectura y le ha sobrado nota en la Selectividad para estudiar la carrera que desea. Óscar ha quedado cuarto de Andalucía en el campeonato de Ajedrez Lento para menores, en la categoría Sub-12. Este curso ha terminado Primero de la Eso. Ana Belén, la madre, participa también en ese amor. Los cuatro están federados por el Club Reina Brillante. (Irene Maestre es la compañera que pone su vida en llevar la Delegación de Ajedrez en Córdoba). Y allá que va la familia a los certámenes que se celebran por pueblos y ciudades; por supuesto, costeándose de su bolsillo hasta el pago de la inscripción. Éstas son sus vacaciones y el presupuesto que dedican a ellas. No me negarán ustedes que este amor es el que sostiene tantos valores en nuestra España, y nos salva de tanto pillastre que busca un cargo para trincar del presupuesto. Y si le pregunto a mi amigo Antonio que por qué el ajedrez no es olímpico, me dice que, según los gerifaltes del Coi (no confundirlo con el Cobi), porque hay pocos adeptos y porque no es un deporte. Yo, como tantas veces, no necesito drogarme para flipar. Habría que ver el número de los que se dedican a levantar kilos, por ejemplo. Y lo de que no es un deporte supone que el pensar es algo inútil. Así nos va el mundo; cada vez más mantecas ante una pantalla por la que sabe Dios qué venenos nos están metiendo en el cerebro, en vez del pensamiento, la reflexión y la lectura. Porque no me negarán que es mejor competir pensando que dándose patadas.

