Cosas de aquí

Cuando llegué a Fuengirola, lo primero que hice -como todos los años- fue buscar el lugar más cercano para comprar la prensa. Me parece que en alguna ocasión he comentado que los puntos de venta, más próximos, de años anteriores han ido desapareciendo y que cada vez me los ponen más lejos. Hasta ahora lo he comprado en un estanco donde además de tabaco venden artículos de regalo y objetos playeros: gafas de sol, zapatillas de plástico, sombrillas, imanes de recuerdo, colchonetas, cubitos, palas... El primer día pedí -rogué- que me reservaran el Córdoba todos los días hasta que me fuese, cosa que amablemente me concedían mis anteriores proveedores que, al parecer, se fiaban de mi promesa de que, si algún día por lo que fuese no pudiera recogerlo, al día siguiente me llevaría los dos o enviaría a alguien. Lo que se llama formalidad. Me dijeron rotundamente que no, que ellos tenían por norma no guardar periódicos a nadie y que si no quería quedarme sin periódico fuese temprano. Así que, como abren a las 9:00 y la prensa llega después de esa hora, todos los días, sin fallar uno, como un clavo, a las 9:30 he ido por mi periódico.

Miren por donde, hace un par de días, a las 9:30 la prensa todavía no había llegado. «Por favor, cuando llegue guardadme uno, que mientras, voy a la farmacia y ahora vuelvo», solicité una vez más. Contestación: «No, porque no sabemos si van a sobrar cuando guardemos los cuatro de los nuestros». Se le escapó. O sea, que sí los reservan. Respuesta mía: «No sé quienes son los vuestros, supongo que clientes, pero yo estoy comprando aquí el periódico desde el 9 de julio y me habéis dicho en todos los tonos que no se lo guardáis a nadie. Si no soy clienta, ¿qué soy? ¿Una seta?» Los del mostrador, sabiéndose pillados en falta, me miraron cortados, pero no me dieron ninguna explicación; tampoco tuvieron tiempo, porque di media vuelta y me fui bastante enfadada. Lo compré en un supermercado que está un poco más allá. Acababa de llegar. Comenté el retraso con el que me lo cobró y éste, casi para sí mismo, pero haciendo notar que estaba hasta los topes de todo y de todos, respondió: «El verano, que es muy bonito».

Una lástima que no vendan periódicos en la tienda de jamones, embutidos y quesos donde, poco después, la única chica que había me atendió con amabilidad y simpatía. La felicité, le di las gracias por ello y me desahogué contándole lo que ustedes ya saben. «Pues no lo entiendo -me animó- porque aquí vivimos de esto. En verano y en invierno.» Ella lo ve muy claro, pero creo que los fuengiroleños serán mucho más felices en septiembre.

*Académica

