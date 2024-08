Formación y protección ‘on line’

Primer dato: una de cada tres personas de las más de 5.000 millones que tienen acceso a internet son menores de edad. Segundo: en 2022 fueron señalados 32 millones de abusos sexuales cometidos ‘on line’, la mayoría contra niños y adolescentes que surfean la red. Si a estas magnitudes le añadimos una visión más cercana como la que publicamos en estas páginas sobre la indefensión que existe en las videollamadas con desconocidos, entenderemos mejor el porqué de la preocupación de muchas familias. La información reproduce lo que hacen millones de niños y niñas cada día: abrir una página web disponible, buscar el contacto con alguien y proponerle una charla. En no pocos casos, el interlocutor que aparece no es alguien que pretenda chatear con otra persona de su edad. Es un adulto con otros propósitos. Casi siempre hombres atraídos por la posibilidad de un encuentro sexual ‘on line’. Personas dispuestas a cometer delitos por los cuales saben que serían sancionados si actuaran así de forma presencial y de los que creen poder escapar en un entorno virtual.

La preocupación por estos riesgos no es nueva. La Unión Europea se ha ocupado del tema, desde hace años, con el propósito de proteger a los usuarios de las redes y regular la actuación de los operadores. La tarea emprendida por el Parlamento y la Comisión llevó a una primera directiva, en mayo de 2022, basada en un doble propósito: capacitar a los jóvenes para que estén en mejores condiciones para ejercer con autonomía su condición de usuarios y educarlos con relación a los riesgos que entraña el mundo digital. En los últimos meses, el Parlamento Europeo ha insistido en reforzar las medidas a adoptar, situando este tema como una prioridad de la nueva legislatura. Sin embargo, regular con eficacia en este terreno no resulta tarea fácil teniendo en cuenta la permeabilidad de la galaxia digital, y la dificultad de fiscalizar las actividad de miles de operadores y miles de millones de usuarios.

Las aberraciones que acechan a los jóvenes en las redes no siempre tienen su origen en internet. Son también la consecuencia de la crisis de valores que padecen nuestras sociedades, de la pérdida de peso de la escuela y de la falta de autoridad y respetabilidad de muchas familias, faltas de recursos o incapaces de comprender los cambios generacionales y tecnológicos que afectan a sus hijos y acompañarlos en su formación. Sin embargo, los jóvenes, desde muy temprano, crecen en una contradicción que nos interpela: la de una sociedad donde el abordar abiertamente con los menores sexo desde un punto de vista formativo sigue siendo tabú, pero en la que todo está sexualizado. Y no solo el porno, cuyo consumo compulsivo sin una preparación para enfrentarse críticamente a él, y desde edades inadecuadas, condiciona negativamente la vida sexual y afectiva de sus usuarios. La conclusión: regular es necesario, con medidas enérgicas, como las que han permitido cerrar algunas páginas web. Sin embargo, no será suficiente si la escuela y la familia no proporcionan a los niños y a las niñas los instrumentos y valores suficientes para crecer con autonomía y capacidad de discernir.

