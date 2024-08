La cultura de la eucaristía

Hoy, la liturgia de la Iglesia celebra el domingo vigésimo del tiempo ordinario, ofreciéndonos el pasaje evangélico, introduciéndonos en la segunda parte del discurso que hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, después de haber dado de comer a una gran multitud con cinco panes y dos peces, presentándose como «el pan vivo, bajado del cielo», el pan que da la vida eterna, y añade: «El pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo». Este pasaje es decisivo, y de hecho provoca la reacción de los que están escuchando, que se ponen a discutir entre ellos: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús prosigue: «Si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Aquí, junto a la carne, aparece también la sangre. Carne y sangre en el lenguaje bíblico expresan la humanidad concreta. Este pan de vida, sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, viene a nosotros donado gratuitamente en la mesa de la eucaristía. Cuentan del fundador del Opus Dei, san Josemaría, que, algunas veces, al dar la comunión, solía decir: «Te entrego la felicidad». Quizá, por eso, el papa Francisco ha subrayado con fuerza que «la felicidad y la eternidad de la vida dependen de nuestra capacidad de hacer fecundo el amor evangélico que recibimos en la eucaristía». Francisco nos habla también de lo que él denomina «la lógica de la eucaristía»: «La eucaristía sana porque nos une a Jesús: nos hace asimilar su manera de vivir, su capacidad de partirse y entregarse a los hermanos, de responder al mal con el bien. Esta es la «lógica de la eucaristía»: «Recibimos a Jesús que nos ama y sana nuestras fragilidades para amar a los demás y ayudarles en sus fragilidades. Y esto durante toda la vida». El papa Juan Pablo II le dedicó una espléndida carta encíclica a la eucaristía, con el titulo, «La Iglesia vive de la eucaristía», desarrollando sus más hermosos destellos. «Cuando comulgamos -dice Juan Pablo II- implantamos en nosotros la cultura de la eucaristía, que es una cultura de diálogo, de comunión y de solidaridad». Una «cultura», por tanto, que nos lleva a vivir la «filiación divina», a sentirnos hijos de Dios, hermanos de nuestro prójimo y solidarios con los más débiles y necesitados.

Frente a la «cultura de la eucaristía», las mil «culturas» que se extienden por el mundo a través de los medios de comunicación, especialmente de las «redes sociales», entre otras, la «cultura del descarte», que elimina sutilmente a colectivos y a personas concretas, y la «cultura de la des-vinculación» con la familia, con la patria, con la misma realidad. Rotos los vínculos, el hombre se convierte en una masa informe, sin rumbo ni propósito, que vaga por el mundo a golpe de deseo, de tuit, de sensaciones y emociones. No tiene un lugar al que asirse cuando viene la tormenta, un lugar donde descansar después de la batalla, un lugar donde, desprovisto de todas las máscaras, poder ser tal como Dios lo creó. ¡Qué bien refleja Tolstoi la importancia de los vínculos en ‘La felicidad conyugal’! Da igual que uno comparta techo, mesa y lecho. Cuando el vínculo se rompe y la casa se convierte en la suma de dos individualidades, aparece el infierno, y la vida se vuelve gris. Como subraya con acierto Jaume Vives, director de ‘La Antorcha’: «La verdadera libertad no consiste en ‘desvincularnos’, sino precisamente en todo lo contrario, consiste en acoger lo que nos trasciende, lo que nos ata, lo que nos espera en el exterior y lo que es propio del ser humano». Y una última ola de esperanza entre tantas zozobras. Los versos del poeta Carlos Bousoño: «¡Ser un instante luz, solo un instante! / Sopla y enciéndeme, Señor, cual árbol / resplandeciente entre la noche oscura».

*Sacerdote y periodista

