El bisonte europeo, ¿'Rewilding'?

En la Unión Europea surgen numerosas iniciativas para el ‘rewilding’, un término relacionado con la restauración ecológica de la naturaleza, que se presenta como renaturalización, reintroducción, recuperación o con otros términos enfocados hacia una mejora de la biodiversidad, aunque hoy en día se encuentra en debate. El motivo se basa en que, en ocasiones, estas iniciativas se han enfocado a la reintroducción inapropiada de algunas especies consideradas como exóticas. Un ejemplo sobre este problema ha surgido con la reciente introducción del bisonte europeo (‘Bison bonanus’) en la Península Ibérica. Esta especie llegó a casi desaparecer de su área de distribución durante la segunda década del siglo XX. Hoy en día solo está presente en un área reducida del este de Europa, gracias a políticas de protección; pero esta especie nunca habitó en la Península Ibérica ni, al parecer, en otras penínsulas del área mediterránea.

Cuando se presenta al bisonte europeo, posiblemente, pensamos en las pinturas rupestres de la cueva de Altamira; sin embargo, estas pinturas representan a la especie extinta de bisonte de estepa (‘Bison priscus’), diferente de la europea, que llegó a convivir con otras que habitaban la fría y árida estepa del mamut en el norte de la Península Ibérica, una especie hoy desaparecida.

Por lo tanto, la introducción del bisonte en la Península Ibérica, y especialmente en Andalucía, está sometida a una importante discusión. Nosotros no contamos con hábitats del bisonte europeo, pero sí del lince ibérico, de ahí la apuesta prestada por nuestro gobierno a su recuperación. Introducir al bisonte, para que conviva con especies autóctonas, como nuestro lince, ciervo o jabalí, entre otros, puede llegar a dañar la complejidad trófica de nuestros paisajes, añadiendo la posibilidad de introducir nuevas enfermedades con potencial zoonótico, es decir, que puedan transmitirse entre animales y humanos.

En este momento vivimos la cuarta ola de calor, una situación que complica la adaptación de algunas especies propias de nuestro paisaje. Cuesta pensar cómo bisontes de origen polaco, adaptados a bosques de clima templado húmedo, están soportando este calor extremo en la Sierra de Andújar; ellos no están adaptados a este calor, ni al ambiente mediterráneo, con especies leñosas esclerófilas de hoja perenne, un conflicto que preocupa por el bienestar animal. Dado que las evidencias paleontológicas y biogeográficas no apoyan la idea de que el bisonte europeo llegara a introducirse en la Península Ibérica, surge la duda de si la reciente introducción en un hábitat no adecuado puede justificarse con razones éticas o legales. Por lo tanto, nos preocupa cual será la acción del gobierno ante este problema ambiental, si se seguirán las normas y leyes de protección ambiental, y si, realmente, se está oyendo a la comunidad científica.

Recientemente, científicos preocupados por este tema hemos publicado una revisión bibliográfica en la revista ‘Conservation Science and Practice’, tratando de presentar cual es la realidad basada en evidencias científicas. Este estudio presenta al bisonte europeo como especie exótica en la Península Ibérica. Las condiciones climáticas en la cuenca del Mediterráneo no son apropiadas para la introducción de esta especie, ni ninguna otra que forme parte de distintas áreas bioclimáticas. La introducción de cualquier especie exótica supone un grave riesgo, sin llegar a conocer cuál será la repercusión que puedan tener en la complejidad de los ecosistemas, afectando de forma directa a la salud.

Entre las numerosas propuestas surgidas con la nueva Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, para reparar los hábitats que se encuentran en mal estado, surge la posibilidad de presentar a la biodiversidad como asignatura obligatoria en las escuelas, además de aumentar la concienciación entre el público en general. Ojalá se consiga este reto basado en el conocimiento, y en apuesta a la iniciativa mundial de «Una sola salud», con un enfoque integral entre salud humana, salud animal y la salud de nuestros ecosistemas.

*Catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba

