Ha vuelto a suceder. En uno de sus ataques más brutales, Israel ha bombardeado una escuela de Gaza en la que buscaban asilo al menos cien personas, entre ellas mujeres y niños.

Y ha vuelto a valerse el Estado sionista del hipócrita pretexto de que Hamás utiliza a los palestinos como escudos humanos porque en la escuela atacada se ocultaba supuestamente un comando terrorista. ¿Cuántos campamentos de refugiados, cuántas escuelas, con todos los niños dentro, tiene que seguir bombardeando día tras día Israel para que su jefe de Gobierno, Benjamín Netanyahu, sea considerado al fin ‘persona non grata’ en EEUU?

¿Cuánto tiempo tiene que seguir todavía su genocidio del pueblo palestino para que el Gobierno y los legisladores norteamericanos dejen de recibirle con vítores en Washington?

¿Cuántos crímenes de lesa humanidad tiene que seguir cometiendo Israel para que políticos y medios de comunicación germanos dejen de reservar el calificativo de «terrorista» para Hamás y sigan insistiendo en que la ‘seguridad de Israel forma parte de la razón de Estado alemana’?. ¿Cuándo dejará, a su vez, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, de establecer una inexistente equivalencia entre quienes se defienden con las armas de una ocupación militar que dura ya décadas y el Estado opresor? Porque eso es lo que hizo ese abogado británico al exigir finalmente la detención por crímenes de guerra y de lesa humanidad de tres dirigentes de Hamás junto a la del jefe del Gobierno y la del ministro de Defensa del Estado sionista. Si bien no dudó en su día un segundo en reclamar la detención del presidente ruso, Vladimir Putin, por «la deportación ilegal» de niños ucranianos, Khan se resistió hasta el último momento a dictar órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro Yoav Galant. Lo que no impidió que el jefe de la mayoría demócrata en el Senado de Washington, el inefable Chuck Schumer, acusara al TPI de «sesgo anti-israelí» y pidiera al Gobierno de Joe Biden que enviara «un mensaje muy claro» contra las órdenes de detención dictadas. O que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, no quisiera ser menos y, tras calificar las órdenes de «totalmente carentes de fundamento», dijera además que minaban «los intereses de seguridad nacional de EEUU». En realidad, las órdenes de detención emitidas hasta ahora por el TPI sólo han servido para juzgar a indeseables dirigentes africanos ya que ni EEUU, ni Rusia, ni China ni, por supuesto, Israel han firmado el Estatuto de Roma y por tanto no reconocen al tribunal.

A falta de una medida tan drástica como la empleada en su día por la OTAN para poner fin a otro genocidio, el yugoslavo, sólo la amenaza por EEUU de cortar inmediatamente la ayuda económica y militar que presta a Israel podría surtir efecto. Pero el poderoso ‘lobby’ israelí, que tantas campañas políticas financia, lo impide.

Suscríbete para seguir leyendo