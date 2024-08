Sobre perífrasis

La gramática tradicional ha diferenciado claramente entre una ‘perífrasis modal de obligación’, como en ‘deben cumplir las leyes’, y una perífrasis modal de ‘probabilidad’, ‘suposición’ o ‘conjetura’, reflejada en expresiones como ‘deben de pensar que somos imbéciles’. Pese a ello, incluso las personas medianamente instruidas parecen tener problemas para distinguir ambas opciones.

La RAE, no ajena a esta y otras dificultades de los usuarios de nuestra lengua, ha tratado de ceder a vicios inexplicables, por un lado, y poner vallas al campo, por otro. En efecto, ha aceptado que, en el caso de que se quiera comunicar ‘probabilidad’, se emplee ‘deber’ más infinitivo sin la preposición ‘de’ entre las dos formas verbales. No obstante, insiste, lo más ‘adecuado’ es utilizar la perífrasis con dicha preposición. Así, expresar ‘los Mossos debieron colaborar en la puesta en escena de Puigdemont en Cataluña’ sería inadecuado. De hecho, en este caso, según quien realizase la afirmación, se podría interpretar ‘probabilidad’ -se supone que lo hicieron- u ‘obligación’ -alguien les dio las órdenes que debían cumplir-. Sin embargo, es correcto, y no se presta a confusiones, decir ‘deben de tomarnos por indocumentados’. Finalmente, si se pretende transmitir ‘obligación’, lo único aceptado y, por tanto, correcto es que ‘alguien debe decirle a este señor que no se ría más de nosotros’.

Dificultades o facilidades, vicios o virtudes, con vallas o sin ellas, ‘obligación’ o ‘probabilidad’ -conjeturas aparte-, ‘deber de’ o simplemente ‘deber’, con o sin preposición, Puigdemont se escapó. Ahora ¿con qué perífrasis te vuelves a comprometer a traerlo?

Suscríbete para seguir leyendo