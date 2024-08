En el infierno de Virgilio o de Dante o en cualquier infierno que se precie debería haber un círculo para los que anuncian la vuelta al cole o empiezan a planificar la Navidad a finales de julio. La solución no es dejar de ir a los centros comerciales, no salir de casa o refugiarse en el campo o en una playa desierta (ese oxímoron) donde no llegue la señal de televisión ni internet. La precrastinación, esa obsesión por no tener tareas pendientes, nos ha invadido provocando la angustia constante de las cosas que quedan por hacer. Si no has comprado ya los libros de tus hijos, su chándal de invierno y sus zapatillas no eres una buena madre, sino un ente desnortado que pretende vivir en vacaciones eternas. Aún faltarían las agendas escolares, esa metáfora de páginas en blanco que choca contra estos días ociosos y lentos. Y el amigo invisible de Nochebuena, y el turrón que ahora sale más barato que en diciembre. El resultado es la angustia de vivir en los bordes del calendario, preparados para saltar al mes siguiente, la próxima semana, el día que espera con las fauces abiertas para tragar lo que tenemos que hacer y aún no hemos hecho. El futuro no existe, lo hemos convertido en presente, pendientes de lo que vendrá, como si pudiéramos tener controlado el vaivén del mundo si completamos la lista de tareas. Pero con el abrigo comprado y el pavo en el congelador, nos agobia la siguiente obligación, o al menos, eso intenta la publicidad, la ola de consumismo que genera una ansiedad que solo se calma comprando. Caen cuarenta grados, suenan las chicharras y los atardeceres son incendios donde quemamos días como ofrendas.

Las mañanas huelen a hierba recién cortada, a lecturas en calma, comidas ligeras y tiempo por delante. Deberían guardar esta esencia en frascos para que la oliéramos en los días de agobio del otoño, las prisas del invierno, las obligaciones que vendrán como un mazo a despertarnos. Por ahora, disfrutemos del sueño dulce de las sandías y las siestas, las moras, los helados, la lorza inmisericorde que crece a costa de un placer siempre culpable. Llegará el frío, volverá la niebla y tendremos que recurrir a los anuncios luminosos para alegrar la oscuridad. Mientras, la noche es pura luz, va a empezar la lluvia de estrellas y solo tenemos que dejar pasar los días hasta el final del verano. Lo demás puede esperar. Entre la precrastinación y la procrastinación está agosto, solo hay que seguir su ritmo para encontrar el justo medio, y dejarse llevar sin oponer resistencia.

Suscríbete para seguir leyendo