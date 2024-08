Las bolitas

En este establo nacional nos ocurre como a ese artilugio con varias bolitas de níquel alineadas, muy bien juntas entre sí, y colgando de una barra. Si cogemos la de un extremo y la soltamos, al chocar con la vecina, se transmite la fuerza hasta la del otro extremo, ésta salta, choca con la de al lado y le transmite la fuerza a la del otro extremo, y así siempre. Pues éste es nuestro establo nacional. Aquí, los de arriba, que, según nos convencen, son los que elegimos, tienen que masajearse los maxilares de tanto reírse de la cara de pasmados que ponemos los de abajo, porque los de arriba saben que por más que despotriquemos los de abajo, cuando llega eso de la fiesta de la democracia, o sea, la pantomima de elecciones, los votamos. ¡Cómo no voy yo a votar a los míos! Protestamos de los de arriba, pero ellos no son más que el reflejo de los de abajo: muy bien estudiados por sociólogos y psicólogos, que, según nos observan en sus probetas y microscopios, aleccionan a los de arriba cómo tienen que vivir, vestir y hablar. Y todos tan contentos. Así, tenemos lo que votamos. Ya nos pueden robar, engañar, pitorrearse, que cada cual va a votar siempre al suyo, con esa fidelidad servil de rebaño de esclavos. El señorito es el señorito, y cada cual de los de abajo nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a nuestro señorito. Haga lo que haga el señorito, es mi señorito, así que yo le río las gracias y me siento orgulloso de que alguna vez me llame por mi nombre y me visite en la pocilga de indignidad, donde me tiene tan feliz, para rascarme el lomo y darme unos golpecitos entre las orejas con que le aplaudo. Y mi señorito, tan trilero él: «¿Dónde está la bolita?... ¿Dónde está la bolita?...».

