A una viejecita andaluza

Iba con el coche por el paseo marítimo de La Línea. Total, que no había aparcamiento ninguno. Cuarentaitantos grados del copetin y nada de nada. Hasta que veo una señora mayor, con 87 años, con el moreno playero tatuado en la epidermis y en el alma, de años tendiendo volaores para ganarse los cuartos honrados en la azotea de una casa que miraba al mar con su cochera y to. Pero la mujer, sentada en la puerta vigilaba e impedía el aparcamiento poniendo además tres sucesivas sillas separadasque ocupaban todo el espacio suyo pa que no aparcara ningún listillo y le quitara a ella la vista de ese mar que yo creo que la miraba a ella también. Me paro, la miro y le digo: «¡ déjeme usted aparcar aquí hoy nada más que vengo de Córdoba!. ¡Que no chhhhiquillo que te acostumbra!. Anda, déjeme uste que vengo acalorao perdio. «Me mira, se lo piensa y titubea y entonces yo ataco: «si me deja uste le canto una coplilla». -Anda ya... Enga- me dice Y empiezo yo y canto: mi copla por los rosales dejadla que venga y vayaaaaa. Me interrumpe y sigue ella: que estoy llorando a canales la pena de Carmen Amayaaa» ... Venga aparca, anda.

Queridos lectores de Facebook sin retrasar a nadie, Andalucía es muy, pero que muy especial. Por favor andaluces, , sigan ejerciendo lo que somos. Aprendamos de todos pero por favor no copiemos a nadie; porque las gentes de esta tierra y en especial, los que ya se están marchando a la Andalucia del cielo, son a mi parecer, sino la obra más perfecta si la que Dios hizo con más ternura..

*Abogado

