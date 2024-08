Respétense a sí mismos

Movilizaron durante años a cientos de miles de catalanes asegurándoles que la independencia era factible, que solo había que desearla mucho para que fuera realidad. Les hicieron creer que lo tenían todo preparado, que la comunidad internacional les reconocería y que Catalunya saldría de España pero no de la UE. Les aseguraron que la independencia solucionaría todos los problemas sin crear ninguno nuevo. Les animaron a pensar que el único obstáculo era (sic) la falta de democracia en España. De fecha histórica en fecha histórica han llegado hasta una mañana calurosa de agosto en la que Puigdemont iba a regresar para poner en evidencia (sic de nuevo) a la «toga nostra», el gobierno de los jueces. Y todo esto lo hacían supuestamente por amor a Catalunya y porque son los únicos que no tienen otra evidencia.

La realidad es que su falta de respeto a sí mismos y a las instituciones está convirtiendo Catalunya en un solar: los Mossos desacreditados, la presidencia del Parlament convertida en una oficina de agitación partidista, el candidato a la presidencia de la Generalitat esperando a no se sabe qué aun teniendo la mayoría, los ciudadanos cabreados por los controles, los jueces alucinados... Junts ha caído en la lógica de los maridos machistas: si no eres mía, no vas a ser de nadie. Si ellos no gobiernan Catalunya, nadie puede gobernarla, trumpismo de baja estofa.

Carles Puigdemont ha sostenido durante siete años que no se entregaba a la justicia para mantener la dignidad de la institución de la presidencia de la Generalitat. ¿Era para entrar y salir corriendo de una carpa a pocos metros de la entrada del Parlament? ¿Era para hacer un discurso sin defender a sus electores en un pleno de investidura? Es muy difícil respetar a los demás si uno no se respeta a sí mismo. Y detrás caen las instituciones y con las instituciones se deja maltrecha la democracia. Apelar a las urnas continuamente para luego despreciarlas encarna lo peor de los populismos .

*Director de El Periódico

