Lorca dibujante

Cuando hace ya muchos años vi los dibujos del poeta aguilarense Vicente Núñez, me recordaban otros de similar factura. Esos otros no eran sino los dibujos de García Lorca, uno de los aspectos menos conocidos, aunque sí estudiado, de Lorca como fue su afición a dibujar. No son dibujos de profesionales o de personas con una especial habilidad artística, sino de diletantes, de interesados en el arte en general y de gran pasión artística y poética de alta intensidad, que usaban el dibujo como cauce de expresión lírica, de reflexión poética y de arte sin más pretensiones que como decía Nietzsche, justificar la vida por el arte.

Los dibujos de Lorca son dibujos de trazo sencillo, de técnica que podríamos llamar casi infantil en algunos de ellos, aunque no lo es la temática. Entre una Venus picassiana o un Epitalamio mironiano, los dibujos de Lorca expresan sus inquietudes íntimas, sus conceptos vitales, donde el erotismo es causa principal y guía de muchos de ellos. El sexo como leiv motiv del dibujo, y la mujer como protagonista, tanto del erotismo, como de la representación gráfica de sus atributos sexuales.

Otros artículos de Antonio Varo Baena Palabras para Andrómina Ser de izquierdas Palabras para Andrómina Lo kafkiano Palabras para Andrómina Autodeterminación

Al contrario que en Núñez, son dibujos gran parte de ellos coloreados y muestran influencias que son fácilmente identificables en artistas próximos al granadino, como Dalí, o el propio Rafael Alberti, que cambió el pincel por la pluma en la convalecencia de una enfermedad pulmonar. Son cercanos estéticamente a otros como Picasso por su primitivismo, y Picabia, especialmente este último. Además de la influencia del surrealista Andrés Masson, con el que coincidía en la ejecución automática de los dibujos, sin previo proyecto, en una realización que él mismo llama «abandonar la mano». También aparece el tono pictórico -lo que denotaba su conocimiento del arte- de otros como Giorgio de Chirico, y sobre todo Miró.

Según Lorca en la pintura moderna de su época, las imágenes ya no están dadas por la inteligencia, sino por el inconsciente, por la pura inspiración poética. Por ello sus dibujos poseen una fuerte carga de simbolismo, con pretensiones reflexivas, y para Lorca «un mundo que conmueve o hace pensar en quien lo mira». También estarían cerca de lo que posteriormente se llamó «poesía visual», donde se refleja más claramente la unión entre pintura y poesía, el horaciano ut pictura poiesis.

Dijo Lorca en una conferencia en el Ateneo de Granada, que «el arte tiene que avanzar como avanza la ciencia, día tras día, en la región increíble que es creíble y en el absurdo que se convierte luego en una pura arista de la verdad». Por ello su fuerte carga de simbolismo y su hálito metafórico.

Según el experto José Luis Plaza los elementos definidores del dibujo lorquiano son: «sexos femeninos, senos, enjambres, salpica duras de puntos, partículas y toda suerte de hormigueantes pululaciones, manchas viscosas, miembros amputados, fragmentaciones venosas, con el contrapunto de unos cuerpos femeninos a un tiempo incitantes y monstruosos, bellos y repulsivos, evocadores y castrantes».

En resumen, una pintura poética, de tono y finalidad surrealista, de una imaginación repleta de poesía, y al tiempo presa de un lirismo desgarrador, de una subjetividad a veces delirante y que conforma parte, aunque marginal, del universo creador del poeta malogrado y asesinado una brutal madrugada del 18 de agosto de 1936.

*Médico y poeta

Suscríbete para seguir leyendo