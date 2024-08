El desayuno es la comida más importante del día, pero a lo largo del año rara vez la tratamos como tal; por eso tenemos que aprovechar las vacaciones para disfrutarlo o, mejor dicho, disfrutarlos, ya que las opciones son muy variadas. Si lo hacemos en casa, los aromas del café recién hecho, sobrepuestos a los del pan tostado, serán suficiente reclamo para sacar de la cama a los más perezosos. No hay quien se resista a una mesa bien puesta, aunque sea de manera informal, y poder acercarse a ella sin ajetreo, sin prisa por llegar a ninguna parte -si acaso a la playa o a la piscina- prestando atención a lo que nos rodea; sin demasiada puntualidad. Basta con un mantel alegre, porque el resto lo harán el frutero, la jarra del zumo de naranja, la de la leche, la cafetera, el aceite, el tomate rallado, el jamón -mejor, si es ibérico- la mantequilla, la mermelada, la miel, los cruasanes, las galletas, los fiambres y el cestillo del pan -preferentemente, bollos o molletes individuales-. Luego vendrá la discusión con la chiquillería acerca de la hora del baño, para evitar el famoso corte de digestión, cuya negación o explicaciones pertinentes dejo a los técnicos en la materia.

Loa desayunos en la calle, estando de vacaciones, son especialmente gozosos. Lo compruebo todos los días durante mis paseos con Kira. Los bares especializados en churros tienen aquí varias franquicias y desde horas muy tempranas propios y foráneos forman grandes colas ante sus terrazas esperando que alguna mesa quede libre. Suelen tener más éxito los bares próximos a los mercados y supermercados. Y así se suceden los desayunos hasta bien avanzada la mañana, tanto que para algunos se solapan con el momento de la cerveza y el aperitivo. Uso la palabra churro genéricamente abarcando también a los jeringos y a las porras, masas fritas en general, con más o menos proporción de harina, cuyo defecto, si no se han frito en aceite muy caliente, es quedar demasiado aceitosas y pesadas.

Desde donde estoy, observo a dos hombres que después de ponerse pantagruelicamente finos desayunando chocolate con churros -rebozándolos en azúcar- en un bar del paseo marítimo, han cruzado a la playa, han instalado una red baja, han marcado en la arena un campo y se han puesto a jugar con las paletas a pleno sol, algo alejados de la carpa bajo la que está el resto de la familia. Por su aspecto, no parecen estar muy acostumbrados a practicar deporte. Si piensan completar el ejercicio con un baño para refrescarse, no sé si se podrá llamar corte de digestión, pero llevan todas las papeletas para ponerse malos. Y no quiero estar aquí para verlo.

*Académica

