Comportamiento muy impropio

Joan Ignasi Elena aspira a ser un humorista con retranca intelectual de autoparodia para la próxima república catalana. El todavía consejero de Interior en funciones, antes de tener su propio espectáculo, lo da cuando le ponen un micrófono a la altura de su sorpresa. Ayer nos sacó una carcajada de retranca con sonrojo y desgana al afirmar, como quien está contando algo que cree, que «no se preveía un comportamiento tan impropio por parte de quien ha sido la máxima autoridad de este país». En serio, ha dicho que no se preveía de Puigdemont, que lleva siete años fugado a costa de tus impuestos. Luego, ha seguido perorando acerca de lo que se esperaba y lo que no, y hasta ha amagado con la indignación al afirmar que «a los ciudadanos no se los utiliza». Y al final ha desbarrado, en un discurso pleno de humor patrio: «Basta ya de jugar con los sentimientos para tener extras de tu proyecto personal». Pero ¿qué ha sido el independentismo, sino un «proyecto personal» de enfrentamiento? El parloteo general, de chufla, ha llegado después: «Estaba todo preparado para llevar a cabo la detención en el punto más idóneo» -es decir, los accesos al Parlamento catalán-, pero, fíjate tú, «una masa de personas conformó un muro y no se puedo acceder». Luego ha insistido, un poco en plan Martes y Trece cuando daban en la diana rotunda de la broma y la gente se partía de risa, en que «el dispositivo estaba diseñado para la detención. Teníamos los vehículos a punto para el traslado al juzgado».

Sin embargo, ¡oh sorpresa! El lugar en el que dio el mitin, ante 4.500 seguidores, según el humorista metido a consejero, «no era el momento más idóneo». La primera cuestión, entonces, suponiendo que esto no sea una ópera bufa, podría ser preguntar por qué se ha permitido esa acumulación de gente; y, la segunda, si de verdad aspirase a ser creído, plantear cómo es posible que se haya facilitado a Puigdemont organizar su propio discurso, con su escenario y con su atril, y hasta plantear y ejecutar su propio plan de fuga. Es decir: dentro del chiste delirante en que se ha convertido España, quizá ya por mucho tiempo, escuchar las declaraciones aún más delirantes de Joan Ignacio Elena e intentar creerlas sólo conduce a la obstrucción mental definitiva o a la carcajada disidente.

Ahora se alimenta el vodevil de acusaciones cruzadas entre independentistas, mossos y ministros. Cuando ya no te crees nada de nada, sólo te queda descojonarte de todo. Es alucinante el trabajo y el talento que costó cicatrizar, más o menos, las heridas terribles de un país, para lograr una convivencia en el Derecho, y cómo puede arrojarse todo eso por el único sumidero de la conveniencia personal de un presidente.

