Turismo omnívoro

Si el turismo ‘cultural’ no estuviese pisoteado, costaría comprender que un cordobés haya visitado solo una vez la Mezquita Catedral en toda su vida, que un granadino no haya vuelto a pasear por la Alhambra desde aquella excursión con el maestro de Primaria, o que un sevillano no recuerde la última vez que contempló su ciudad desde la Giralda.

En Atenas, cuna de la ‘civilización europea’, escribo estas líneas horas después de que mi marido y yo, con Alfonsito a hombros, nos hayamos jugado el pellejo en nuestra particular ‘Anábasis’ a la Acrópolis. Bien es cierto que las altas temperaturas no ayudaron, pero quienes pelean por un minuto de gloria en sus redes sociales nos han recordado que a los atenienses también les han robado su mayor tesoro. El hecho de que un bien material o inmaterial sea ‘Patrimonio de la Humanidad’ significa que es de todos, pero, cuando algo es de todos, al final es de ‘Nadie’. Y ya sabemos cómo acabó el cíclope cuyo único ojo cegó Ulises. -¿Quién te ha hecho eso, Polifemo?- Ha sido ‘Nadie’.

¿Por qué me pisa? ¿Sabe por qué quiere fotografiarse delante de El Partenón? ¿Por qué escupe en los mármoles de Paros? La esencia de la Grecia Clásica hoy permanece en cualquier rincón del país que no sea la Acrópolis. Porque allí arriba queda el significante, pero no el significado de todo lo que esculpieron con pensamiento sabio y serenidad socrática quienes sentaron las bases de cuanto hoy es pisoteado. El turismo que persigue la absurda instantánea también ha robado a los atenienses la posibilidad de recordar que un día tocaron el cielo con las manos. Un cielo hoy perdido para ellos.

